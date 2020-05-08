Survivor 2020'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Evrim Keklik, oyun parkurlarındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Hayatına dair bilgileri sıkça merak edilen Survivor Evrim hakkında merak edilenleri derledik. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı öğrenildikten sonra daha da araştırılan Survivor Evrim'in yaşı, nereli, olduğu, evli olup olmadığı gibi bilgileri paylaştık.
SURVİVOR EVRİM-NİSA VOLEYBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 7 Mayıs 2020 Perşembe (bugün) ödül için oynanan volayebol maçında Nisa - Evrim ikilisi karşı karşıya geldiği Acun Ilıcalı - İrem Kanan karşısında mücadeleci bir oyun sergiledi. Heyecanlı geçen karşılaşma sonunda maçın kazananı 3-2'lik skorla Acun Ilıcalı - İrem Kanan ikilisi oldu. Daha önce de voleybol karşılaşmasında bir araya gelen isimler Evrim Keklik tarafından başlatılan iddia sonrası tekrar voleybol sahasında buluştu. İlk maçta 3-2'lik skorla galip gelen Acun Medya ekibi bu akşamki maçın da galibi oldu. Karşılaşma sonunda kazanan takımı destekleyen yarışmacılara makarnadan sonra şekerpare tatlısı ödülü sunuldu.
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."