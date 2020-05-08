Doya Doya Moda'da sadece stiller değil, polemikler de çok konuşuluyor. Daha önce oyunculuk deneyimi de olan Doya Doya Moda Su Baher'in hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta eleme potasına giren ve jüri üyesi Kemal Doğulu'nun kelime oyunu yaptığı için elendiğini zannedip gözyaşlarına boğulan Doya Doya Moda Su ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.