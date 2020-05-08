Müziğe de özel bir merakı olan Reeves, The Dogstar adlı rock grubunda uzun süre bas gitar çaldı. Hatta Bon Jovi'nin ön grubu olarak sahneye çıkmışlığı bile var.

Gitarlar, satranç, motosiklet ve buz hokeyi gibi özel zevklere sahip olan oyuncunun evlenmemesi de dikkat çekici. Jennifer Syme isimli sevgilisinden çocuk beklerken bebeğin anne karnında 8 aylıkken ölmesi ve 1 buçuk sene sonra da Syme'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi de Keanu Reeves için bir başka büyük acı oldu. Küçük yaştan beri sıkıntılarla boğuşan Keanu Reeves'in paraya pek değer vermemesinin sebebi de bu yüzden. Sık sık toplu taşımada görüntülenen, evsizlerle olan iyi ilişkileriyle bilinen, lösemi hastası kız kardeşinin bakımının üstlenen ve magazine asla malzeme vermeyen bu ünlü ama farklı adamı hala tanımaya devam ediyoruz.