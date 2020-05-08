John Wick youtube gösterimi saat kaçta sorusu serinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. Filmin yapımcısı Lionsgate, koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden sinema çalışanlarına destek amacıyla John Wick filmini youtube'da ücretsiz olarak gösterime sunacak. Peki John Wick Türkiye saati ile kaçta başlayacak? John Wick film gösterimi ücretsiz mi olacak? John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir.
JOHN WICK YOUTUBE GÖSTERİMİ SAAT KAÇTA?
Lionsgate'in en büyük hayran kitlesine sahip olan serisi John Wick, online olarak izleyicileriyle buluşacak. Fandango ve Lionsgate'in "Lionsgate Live! A Night at the Movies" adını alan özel gösterimine Keanu Reeves ve Halle Berry de eşlik edecek.
ONLİNE JOHN WICK TÜRKİYE SAATİ İLE SAAT KAÇTA?
8 Mayıs Cumartesi TSİ sabaha karşı 04.00 da John Wick i yayınlayacak.
JOHN WICK KONUSU NEDİR?
John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.
Keanu Reeves kimdir?
Keanu Reeves Lübnan doğumlu Kanadalı sinema oyuncusudur. 1963 doğumlu olan oyuncu 53 yaşındadır.
Keanu Reeves hayatı ve hayat hikayesi
Çin asıllı Havaili bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Lübnan'da dünyaya gelen Reeves'in ebeveynleri o henüz 2 yaşındayken boşandı. Pek parlak geçmeyen okul hayatı disleksi (okuma bozukluğu) sayesinde daha da zorlaştı. 80'li yılları Kanada'da kız kardeşi Kim'le beraber geçiren Reeves, reklam filmlerinde oynayarak oyunculuğa başladı.
Aile hayatında da şanssız olan Keanu Reeves'in babası birçok farklı suçtan tutuklanmış bir hükümlü.
1 yıl devam ettiği kolej hayatında buz hokeyine merak salan ve Duvar lakabını alan Reeves, 1986'da Youngblood adlı buz hokeyini konu alan bir filmde oynadı. 90'lı yıllara kadar ufak rollerde oynayan Reeves, 1993 yılında en yakın arkadaşını kaybederek trajedi yaşadı.
1994 yılında ilk başrolü Speed filminde Sandra Bullock'la oynadı. Daha sonra Al Pacino'yla oynadığı Şeytanın Avukatı filmiyse ona büyük kapılar açtı.
1995'te oynadığı Matrix, hem o gün hem de günümüzde hala değerini korumaktadır. Neo karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, bu şöhreti hakkında "Mickey Mouse kıyafeti giymiş gibiyim. Kostümün içinde kim olduğunu hakkında kimsenin hiçbir fikri yok" dedi.
Müziğe de özel bir merakı olan Reeves, The Dogstar adlı rock grubunda uzun süre bas gitar çaldı. Hatta Bon Jovi'nin ön grubu olarak sahneye çıkmışlığı bile var.
Gitarlar, satranç, motosiklet ve buz hokeyi gibi özel zevklere sahip olan oyuncunun evlenmemesi de dikkat çekici. Jennifer Syme isimli sevgilisinden çocuk beklerken bebeğin anne karnında 8 aylıkken ölmesi ve 1 buçuk sene sonra da Syme'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi de Keanu Reeves için bir başka büyük acı oldu. Küçük yaştan beri sıkıntılarla boğuşan Keanu Reeves'in paraya pek değer vermemesinin sebebi de bu yüzden. Sık sık toplu taşımada görüntülenen, evsizlerle olan iyi ilişkileriyle bilinen, lösemi hastası kız kardeşinin bakımının üstlenen ve magazine asla malzeme vermeyen bu ünlü ama farklı adamı hala tanımaya devam ediyoruz.