Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile dünya evine giren, 2015 Miss Turkey 4. Güzeli, Berfu Yenenler, hayatı ve evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Yenenler kendisine gelen soruları yanıtladı.
Nasıl bir öğrenciydin?
"İlkokuldan hiç bahsetmiyorum bile! Üniversitede rezalet ötesi bir öğrenciydim. Hiç sevmediğim bir bölüm okuyordum. Lise yıllarımda ise öğretmenlerin sevmediği bir öğrenciydim. Derslerim çok iyiydi hatta okul birincisiydim ama inanılmaz düzen bozan, isyan çıkaran bir insandım."
Evlilikten korktuğun oldu mu?
"Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin 'ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca' gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece..."
Kendinde en beğenmediğin yer?
"Çok beyaz tenli olduğum için cildim çok hassas çok yara izi kalıyor, onun dışında geri kalan her yerimi beğeniyorum. Bir estetiğim yok. İlerde yaşlanınca belki bir şeyler yaptırabilirim."
Eser'de neyi gördün de 'bu adamdan çocuk yaparım' dedin?
"Eser aşırı babacan bir tip. Hani şöyle değil; çocukla çok ilgilidir, çocuğun her şeyini bilir, hangi ay ne aşısı olacak bilir gibi değil de tavır olarak çok sahiplenici ve baba sakinliğindedir."
Berfu Yenenler daha önce de düğünüyle ilgili çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu:
"İkimizin de istediği tek şey, sade bir olay olmasıydı. Aileler bu işin içine girince pek de öyle olmuyor. Eser, ailesiyle birlikte beni istemeye geldi. Babam birden Manas destanını okumaya başladı. Abartısız 15 dakika falan konuştu. Ev isteme ortamından ziyade, konferans salonuna dönüştü.
Düğünü 3 ay sonra yapma kararı aldık. Ben denizli kumsallı bir yer istiyordum, Eser de çimenli bir yer istiyordu. 2 tane yere baktık. İkisi de Kilyos'taydı ve birini seçtik. Tembellikten organizasyon şirketi bile aramadık. 3 ay boyunca bir daha asla düğün yerine gitmedik. Gelinlik için ise sadece 1 kez gittim. Annemler benden 58 kat daha paniklerdi.
Gelinlik asla istediğim gibi olmadı. Kötü bir gelinlik diyemeyeceğim ama berbat diyebilirim. Ben sadece düğün yerinde bir atlıkarınca olsun istedim. Tek istediğim şey buydu! Nasıl bir piyasa varsa adam bizden acayip bir fiyat istedi. Neyse ki ikna ettik. Düğüne 2 gün kala adamı aradık ve asla ulaşamadık. Eser'i engellemiş. Bu isteğim de çöp oldu.
Kumsal olduğu için spor ayakkabı giymeye karar vermiştik. Bir tasarımcıya ayakkabıları gönderdik. Üzerinde Mr. Yenenler, Mrs. Yenenler tarzı bir şey yazacak. Düğünden bir gün önce ayakkabılar bize geldi ve adam keçeli kalemle yazmış! Nikah memurumuz nikaha gelmedi. Asıl korkunç olan oydu. Uzun bir yerden yürüdük, nikahın kıyılacağı yere geldik adam yok. Herkes bize bakıyor, biz herkese bakıyoruz. Sonra memur geldi, ufak şakalar falan filan...
Düğünde 150 kişi falan vardı ve biz hepsini tek tek öpüp altın topladık. Garsonlar ünlüleri görünce sadece onlara yemek götürmüşler. Diğer insanlar aç kalmış. Biz insanlar gitmeye başladıktan sonra sahile gitar, ateş keyfi yaparız diye düşünmüştük. Saat 00.00'da jandarma geldi. Düğünü bitirmek için. Şikayet gelmiş... Kilyos'ta! Etrafımız tamamen boş... Ev yok... Sahneyi kapattık, müziği kesmek zorunda kaldık. 2-3 saat daha masalarda oturduk ve düğün bitti. Eğlenceli bir düğün diyebiliriz ama bizim açımızdan ilk saatler kaos ve rezaletti."
BERFU YENENLER KİMDİR?
1985 doğumlu Berfu Yıldız Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir. Terazi burcudur. Bir dönem babasının mesleği nedeniyle bir sene Japonya'da yaşamıştır.
Kocaeli İzmit'te dünyaya gelen Berfu Yıldız 2015 yılında katıldığı Türkiye 2015 Miss Turkey yarışmasında 4. olmuştur. Uzun süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu, tiyatrocu Eser Yenenler ile evlilik kararı aldıkları açıklanmıştır.
Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız ile geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlamıştı.