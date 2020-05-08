Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda, büyük beden şıklığını gösteren yarışmacılarla hafta içi her gün ekrana geliyor. Günlük puan durumlarını belirlenmesinin yanı sıra her Cuma Doya Doya Moda haftanın finali yapılarak en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Doya Doya Moda günün birincisi ise kolye ödülünün sahibi oluyor.
DOYA DOYA MODA 8 MAYIS PUANLAMASI
Toplam 65 puan alarak haftanın birincisi olan ve kolyenin sahibi Betül oldu.
Mira: 21
Emel:27
Su: 23
Hanzade: 28
Betül: 28
Sündüz: 30
Mezküre:20
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (8 MAYIS CUMA)
Eleme potasına giren adaylar Mira, Mezkure ve Emel oldu. İlk etapta Mira potadan kurtuldu. Elenen isim Mezkure oldu.
DOYA DOYA MODA MEZKÜRE UÇAR KİMDİR?
Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar, konseptinde birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Pazarlama işiyle uğraşan Mezküre Uçar bir kız çocuk annesi. 75 kilo olan Mezküre Uçar 42 beden ölçüsünde. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, 1.65 boyunda. Modaya ilgisi olduğunu ve kızının yarışmaya katılmasını çok istediğini belirten Mezküre, kendisine Sündüz'ün rakip olabileceğini söylüyor.
DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da eleme potasına kalan isimler ise Su, Hanzade ve Zenan oldu. Jürinin elenmeyeceğini açıkladığı ilk isim ise Hanzade oldu. Son ikiye kalan Su, 5 kolye almasına rağmen potaya kalacak kadar kötü giyinmesi nedeniyle Kemal Doğulu tarafından eleştirildi.
Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden isim Zenan oldu.