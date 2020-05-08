DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da eleme potasına kalan isimler ise Su, Hanzade ve Zenan oldu. Jürinin elenmeyeceğini açıkladığı ilk isim ise Hanzade oldu. Son ikiye kalan Su, 5 kolye almasına rağmen potaya kalacak kadar kötü giyinmesi nedeniyle Kemal Doğulu tarafından eleştirildi.

Doya Doya Moda'ya bu hafta veda eden isim Zenan oldu.