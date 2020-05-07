TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?



Taner Tolga Tarlacı, 2 Eylül 1984 tarihinde Almanya, Hamburg'da doğmuştur. Annesi Almanya'da hemşirelik yaptı. Aslen Kayseri'lidir. Annesi Hatice Kübra Tarlacı, babası Ahmet Tarlacı'dır. Kendinden 10 yaş büyük Yasmin adında ablası vardır. Hiperaktif bir çocukluk geçirmiştir. 8 yaşına kadar Almanya'da okudu. Sonra Türkiye'ye Mersin'e taşınıp yerleştiler.Mersin'de evleri vardır. Orada ikamet etmektedirler. Ortaokulu ve Liseyi Mersin'de okudu. Taner 2005 yılından beri Kıbrıs'da yaşamaktadır.



2012 yılında Girne Amerikan Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.2004-2005 yılında BBGyarışmasına girmek istedi, Mersin'den kalkıp İstanbul'a gitti, ancak elemeleri geçemedi.2007 yılında Girne Amerikan Üniversitesinin bir erkek güzellik yarışmasında üçüncü gelmiştir.Taner; 2010 yılında jüri üyeliğini Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar ve Ali Taran'ın yaptığı "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı programa katıldı. Ancak birinci turda elendi.