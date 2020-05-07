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    • 07.05.2020 17:33
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    • 07.05.2020 17:35
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    ? Survivor'a mı katılıyor?

    Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020’de Ünlülüler ve Gönüllüler takımları kıyasıya mücadele veriyor. Her akşam TV8’de yayınlanan Survivor ile ilgili yeni bir iddia geldi ve ’nın katılacağı sosyal medyada sıklıkla konuşulmaya başlandı. Bu gelişme üzerine Taner Tolga Tarlacı’nın kim olduğu, gerçekten Survivor yarışmasına katılıp katılmayacağı merak edilerek internet üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı.

    Taner Tolga Tarlacı kimdir?

    Daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasına da katılan Taner Tolga Tarlacı'nın Survivor'a katılacağı sosyal medya iddiaları gündemde büyük etki yarattı. Taner Tolga Tarlacı'nın hayatına dair tüm bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Komik tiplemeleriyle dikkat çeken Taner Tolga Tarlacı'nın Survivor'a katılıp katılmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

    Taner Tolga Tarlacı, 2 Eylül 1984 tarihinde Almanya, Hamburg'da doğmuştur. Annesi Almanya'da hemşirelik yaptı. Aslen Kayseri'lidir. Annesi Hatice Kübra Tarlacı, babası Ahmet Tarlacı'dır. Kendinden 10 yaş büyük Yasmin adında ablası vardır. Hiperaktif bir çocukluk geçirmiştir. 8 yaşına kadar Almanya'da okudu. Sonra Türkiye'ye Mersin'e taşınıp yerleştiler.Mersin'de evleri vardır. Orada ikamet etmektedirler. Ortaokulu ve Liseyi Mersin'de okudu. Taner 2005 yılından beri Kıbrıs'da yaşamaktadır.

    2012 yılında Girne Amerikan Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu.2004-2005 yılında BBGyarışmasına girmek istedi, Mersin'den kalkıp İstanbul'a gitti, ancak elemeleri geçemedi.2007 yılında Girne Amerikan Üniversitesinin bir erkek güzellik yarışmasında üçüncü gelmiştir.Taner; 2010 yılında jüri üyeliğini Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar ve Ali Taran'ın yaptığı "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı programa katıldı. Ancak birinci turda elendi.

    TANER TOLGA TARLACI'NIN ACUN ILICALI PAYLAŞIMI

    Survivor ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı'nın Acun Ilıcalı paylaşımı sosyal medyada büyük paylaşımlar aldı.

    Twitter'daki hesabından Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayının videosunu paylaşan Taner Tolga Tarlacı "Adam çok dolmuş biran ağlayacak sandım adımı duyunca ama sonradan vazgeçti" yazarak takipçilerini güldürdü.
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