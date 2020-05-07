Melikşah Altuntaş kimdir? Melikşah Altuntaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Bartu Küçükçağlayan ile Instagram'da "Mücbir Sebepler" isimli canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çeken Melikşah Altuntaş son günlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Bir dönem komedi dünyasında sık sık adını duyuran genç yetenek, sinema yazarlığının yanı sıra senaristlik de yaptı.

MELİKŞAH ALTUNTAŞ KİMDİR?

1987 yılında dünyaya geldi. Sinema eleştirmenliği ve sinema hakkında yazmış olduğu yazılarla tanındı. Uzun yıllardır "Bant" dergisinin editörleri arasında yer almakta olan Melikşah Altuntaş, aynı zamanda "Sinema" ve "Altyazı" adlı dergilerde de yazılar yazdı.