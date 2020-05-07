Tarzan Rıfkı filmi kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Tarzan Rıfkı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
TARZAN RIFKI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Asuman Arsan -
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü
Adem Taşay -
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Saadettin Erbil - Abdullah
Coşkun Göğen
Ekrem Dümer - Polis
TARZAN RIFKI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Tarzan Rıfkı, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu paylaşmıştır. Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.
TARZAN RIFKI KONUSU
Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar.
Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.