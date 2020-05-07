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    • 07.05.2020 17:01
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    • 07.05.2020 17:04
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    ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? kimler? İşte konusu

    ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Tarzan Rıfkı bu akşam saat 20.00'de televizyon ekranlarında bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesi ve ardından gelişen olaylar anlatılıyor. Peki, kimler? ne? İşte merak edilenler...

    Tarzan Rıfkı ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi?

    Tarzan Rıfkı filmi kaç yılında, ne zaman ve nerede çekildi sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yer aldı. Ekranlarımızın başında her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Tarzan Rıfkı filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

    TARZAN RIFKI OYUNCULARI

    Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
    Suna Yıldızoğlu - Melahat
    Asuman Arsan -
    Dinçer Çekmez - Zeki
    Ece Berkant - Gül
    Yadigar Ejder - Bitirim
    Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü
    Adem Taşay -
    Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
    Saadettin Erbil - Abdullah
    Coşkun Göğen
    Ekrem Dümer - Polis

    TARZAN RIFKI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    Tarzan Rıfkı, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1986 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu paylaşmıştır. Filmin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

    TARZAN RIFKI KONUSU

    Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rıfkı, sakarlığı ile tanınmaktadır. Bir kahvecide çalışan Rıfkı, kalbini aynı mahallede yaşadığı Gül'e kaptırır. Gül ile evlilik hayali kuran Rıfkı'nın önünde büyük bir engel vardır. Gül, Rıfkı ile evlenmek için kendi evlerinde yaşamayı koşul olarak sunar.

    Rıfkı, bütçesine uygun bir ev arayıp bulamayınca, Gül tarafından terk edilir. Sevdiği kadın tarafından terk edilmesinin ardından mahalleden ayrılan Rıfkı, ormana yerleşir. Kendisini artık bir Tarzan olarak gören Rıfkı, gazeteye ilan vererek kendisine bir Jane bulmaya karar verir. Hayatının kadını ile buluşacağını sandığı sırada karşısında mafyanın adamlarını bulan Rıfkı, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.
    Haberler Magazin Tarzan Rıfkı ne zaman, kaç yılında ve nerede çekildi? Tarzan Rıfkı oyuncuları kimler? İşte konusu
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