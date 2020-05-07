Survivor'da bu akşam dikkat çeken isimlerden birisi Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan oldu. Survivor'da bu akşam yapılan voleybol maçında Survivor 2020'den Evrim ve Nisa, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Maçın ardından İrem Kanan hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor İrem Kanan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor, kaç yaşında?

SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. Acun Medya Prodüksiyon ekibi içerisinde olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı arasında voleybol maçında dikkat çeken anlar yaşandı.

İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.