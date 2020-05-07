Survivor'da bu akşam dikkat çeken isimlerden birisi Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan oldu. Survivor'da bu akşam yapılan voleybol maçında Survivor 2020'den Evrim ve Nisa, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Maçın ardından İrem Kanan hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor İrem Kanan kimdir? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor, kaç yaşında?
SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. Acun Medya Prodüksiyon ekibi içerisinde olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı arasında voleybol maçında dikkat çeken anlar yaşandı.
İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.
İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair internette bir bilgi yer almıyor.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.