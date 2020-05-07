Survivor Aycan kimdir sorusu yarışma programının yayınlandığı saatlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu akşam programı ekranları başına takip eden izleyiciler yarışmacıların hayatını araştırıyor. Survivor'da Aycan Yanaç dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Survivor Aycan kimdir? Aycan Yanaç nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.