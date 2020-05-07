Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimdir? Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir? Televizyonda izleyicisiyle buluşacak komedi filmi Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Filmi izleyecek kişiler; Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimdir sorusuna yanıt arıyor. Ata Demirer, Demet Akbağ, Ayşenil Şamlıoğlu, Şebnem Bozoklu gibi yıldız oyuncuların yer aldığı filmin konusu da merak ediliyor.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMDİR?
Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Şebnem Bozoklu - Hediye
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
Kevork Malikyan - Süleyman
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA KONUSU
Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıra dışı bir bilim adamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!