Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman bu akşam ATV ekranlarında heyecan dolu sahneleriyle izleyicisiyle buluşacak. Son bölümde Dündar Bey ve Osman Bey arasında yaşanan gerilim doruğa ulaştı. Sungur Tekin ve Osman Bey karşılaşması ise geceye damga vuran sahnelerden oldu. Son sahnede "Aygül'ü Alişar'a yar etmem" sözleri dikkat çekti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 20. bölümden iki fragman yayınlandı. İşte Kuruluş Osman yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

"EVVELA HESAP VERECEKSİN"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"