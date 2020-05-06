Survivor tek taş yüzük oyunu kim kazandı sorusu yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İzleyiciler anbean programı takip ederken 6 Mayıs Survivor sembol oyunu hangi takım kazandı sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Acun Ilıcalı tek taş yüzük oyununu kazanan takımın annelerine birer karat tek taş hediye gideceğini açıkladı.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor tek taş yüzük oyununu hangi takımın kazandığı belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVİVOR'DA BERKAN İLE YUNUS EMRE KAVGASI
Pazartesi günü oynanan ödül oyununda Nisa'nın parkura yaşanarak bağırmasının ardından Yunus Emre oldukça sinirlenmiş önce Nisa'ya ardından da Berkan'a öfkelenmişti.
Dün gerçekleşen iletişim ödülü oyununda Berkan'ın kenardan Yunus Emre'ye "Efendi ol" diye bağırmasının ardından Yunus Emre daha fazla dayanamayarak karşılık verdi. "Bak sana efendiliği gösteririm, çok artistlik yapma oradan" diyen Yunus Emre, Berkan'dan "Ne diyorsun" yanıtını aldı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.
Okuduğu Okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, İngilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)