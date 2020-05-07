Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alan Yasin Obuz başarılı performansı ile son bölümde sembolü kapmayı başardı. Survivor Yasin Obuz yine eskiden kendi takımlarında olan daha sonra Ünlüler'e geçen Yunus Emre ile gerginlik yaşadı. Sembolü almasının yanı sıra yaşadığı gerginlikle de gündeme gelen Survivor Yasin Obuz'un ada dışındaki hayatı hakkında merak edilen bilgiler internetten sıkça sorgulanmaya başladı.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.
SURVIVOR SMS SIRALAMASI
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.