Bala Hatun kimdir sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Osman Bey ile çocukları oldu mu? İşte merak edilenler...

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.