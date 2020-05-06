Survivor Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kaç yaşında, boyu kaç? AYÖ şifresi nedir?

Survivor yarışmasının hiç şüphesiz ki en dikkat çeken yarışmacılarından biri Aycan Yanaç oluyor. Survivor Aycan'ın AYÖ şifresi ile konuşması herkesi merakta bırakırken farklı farklı iddialar da ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı konseyde AYÖ şifresini çözdüğünü, düşündüğünün tam tersine bir iddia olduğunu, isterse o kişiyle iletişim kurabileceğini söylemişti. Bunun üzerine Aycan'ın yüzünde güller açmıştı. Bu konu tazeliğini korurken bambaşka bir iddia da ortaya atıldı. Bu iddia eski Survivor yarışmacısı, şimdiki Panoroma sunucusu Hakan Hatipoğlu'ndan geldi. Bunun üzerine Survivor Aycan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak edildi.
AYCAN DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Hakan Hatipoğlu Twitter'dan şu şekilde bir açıklama yaptı: "Bir iddia var;Aycan dokunulmazlığı kaybederlerse konseyde saçları topluyor,kazanırlarsa saçlar açık. Bunu fragmanda gören yakınları da önceden biliyor hangi takımın kaybettiğini.ben dikkat etmedim bunu yakalayan varsa da helal olsun.Aycana bak da vinci nin şifresi #survivor2020"
"BEN ARTIK YOKUM"
Yakın arkadaşı Aşkım gittiği için çok üzülen ve Mert'in yaptığı stratejiyi eleştiren Aycan, "Yaptığı strateji kendisini kurtarmak içindi. Onlar strateji yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bundan sonra ben yokum. Alacağım kararlar onları da üzebilir" diyerek meydan okudu.
SURVİVOR AYCAN KİMDİR?
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.
Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
SURVİVOR AYCAN'IN SEVGİLİSİ VAR MI?
Survivor 2020'nin 25 Nisan'da gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan'a bıraktı. Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Aycan'ın iletişim ödülündeki şifreli mesajının da AYÖ harfleri olduğu ortaya çıktı. Bu 3 harf ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddiaları gündeme geldi. Özel hayatıyla ilgili çok fazla bilgi vermeyen Aycan Yanaç'ın sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.