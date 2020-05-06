Kuruluş Osman Bahadır kimdir sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman'a geçen Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha dikkatleri üzerine çekti. 19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" da ilk kez seyirci karşısına çıktı. İzleyiciler bu kapsamda Dündar'ın oğlu "Bahadır tarihte var mı?" ve "Çağkan Çulha kimdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

BAHADIR BEY KİMDİR?

Bahadır Bey hakkında tarihte pek bilgi bulunmuyor. Ancak Kuruluş Osman dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Dündar ve Alişar arasında Bahadır'ın sürgünde olduğuna dair konuşmalar geçmişti. Dündar Bey'in oğlu Kuruluş Osman 19. bölümünde diziye dahil oldu.

DÜNDAR BEY, BAHADIR'IN GELİŞİYLE HAYAT BULDU

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.

Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.