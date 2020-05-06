Kuruluş Osman Bahadır kimdir sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman'a geçen Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha dikkatleri üzerine çekti. 19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" da ilk kez seyirci karşısına çıktı. İzleyiciler bu kapsamda Dündar'ın oğlu "Bahadır tarihte var mı?" ve "Çağkan Çulha kimdir?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
BAHADIR BEY KİMDİR?
Bahadır Bey hakkında tarihte pek bilgi bulunmuyor. Ancak Kuruluş Osman dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Dündar ve Alişar arasında Bahadır'ın sürgünde olduğuna dair konuşmalar geçmişti. Dündar Bey'in oğlu Kuruluş Osman 19. bölümünde diziye dahil oldu.
DÜNDAR BEY, BAHADIR'IN GELİŞİYLE HAYAT BULDU
'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.
Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.
ÇAĞKAN ÇULHA KİMDİR?
Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya geldi. Korkmaz Yiğit Lisesi mezunu olan Çağkan Çulha İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini yarıda bıraktıktan sonra şu an Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatlarında eğitimini sürdürmektedir. Çulha, şöhreti Acemi Cadı dizisiyle yakalamıştır. Dizide Selim karakterini canlandırmaktadır.
Bunun dışında Hayat Bilgisi, Belalı Baldız, Adanalı dizilerinde de rol almıştır. Mine Mutlu'nun oğludur. Son olarak 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisinde "Engin" rolüyle kamera karşısında yer almıştır. Rondo, Molped ve Banat diş fırçasının reklamında oynamıştır. Oyuncunun Menajerliğini Ali Sabuncugil Menajerlik yapmaktadır. 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamıştır. 2014 yılında Kaçak dizisinde oynamıştır. Ocak 2015'te ekranlara gelecek Racon dizisinde Numan karakteri ile ekranlara gelecektir. 2017 yılında İsimsizler dizisinde Murat rolünde yer almıştır.
KURULUŞ OSMAN 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"
DÜNDAR BEY KİMDİR?
Dündar Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin amcasıdır. Dündar Bey hakkındaki bilgiler daha da açıktır. Dündar Bey'in hayatının ilk dönemleri Osmanlı Devleti'nin doğuşu ile ilgili efsanelere karışmakla birlikte, onun Osman Gazi'nin hayatında belirli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Süleyman Şah, 4 oğlu ile Kayı boyunun beyi olarak İran'da Mahan hükümdarı iken, Moğol saldırısı üzerine Anadolu'ya göç etmiş, Ahlat'a geldikten sonra Erzincan ve Amasya taraflarına geçmişti.
Burada yerleşme imkanı bulamayınca eski yurduna dönmeye karar veren Süleyman Şah, Elbistan- Halep yolu ile Fırat kıyısına inmişti. Caber Kalesi çevresinde ırmağı geçerken boğulması üzerine ona bağlı Kayılar ikiye bölünmüşler, oğullarından Sungur Tigin ile Gün Doğdu doğuya gitmeye karar vermişti. Ertuğrul Gazi ile Dündar ise Anadolu'da yerleşmek üzere Pasin'e doğru yollarına devam etmişlerdi. Kayı boyunun yerleşmesi ile ilgili bu haberlerde Dündar Bey'in, Ertuğrul Gazi'nin ve daha sonra da Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yanında, bu devletin kuruluşunda hizmet ederken görüyoruz.