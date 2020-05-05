Survivor son bölümde neler yaşandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?



Bugün bir kişi Survivor yarışmasına veda edecek. Cumartesi gününkü dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.



Pazar günü oynanan dokunulmaz oyununu ise Gönüllüler kazandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise strateji izledi. Ada konseyinde SMS sonuçlarında sürekli birinci gelen Mert'in adını yazarak takımlarını koruma altına almaya çalıştı. Açılan 5 oydan 4'ü Mert'te çıkınca ünlüler takımından ilk eleme adayı Mert oldu. Berkan ve Mert'in SMS'teki diğer rakipleri ise bugün en yüksek oyu alan kişiler tarafından açıklanacak. SMS oylamasında en düşük puanı alan ise Survivor adasına veda edecek.