Survivor son bölümde neler yaşandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında her akşam yayınlanan Survivor'da heyecanın dozu da artıyor. Hafta sonu dokunulmazlık oyunlarını geride bırakan yarışmacılar bu kez eleme öncesi ödül oyunlarıyla stres atmak için yarıştı. Zorlu bir parkurla karşılaşan Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımından biri güzel ödülün sahibi olarak keyifli zaman geçirdi. Rakibini seçme şansı sunan her takımdan iki erkek ve iki kadının yarıştığı avantaj oyununu hangi takım kazanmıştı? Survivor 4 Mayıs son bölüme dair bilgileri haberimizde derledik.
SURVİVOR AVANTAJ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Takım olarak bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununda kazanan Ünlüler oldu. Bu sayede Gönüllüler takımından yarışmak istedikleri rakiplerini seçme üstünlüğünü elde etmiş oldular.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNUN GALİBİ KİM OLDU?
4 Mayıs Survivor ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede kalm, jetski ile ulaşma, yemek ve 80'ler partisi vardı. Kazanan takım güzelce dinlenme, yemek yeme, eğlenme haklarını elde etmiş oldu. Çok heyecanlı bir ödül oyunu vardı, çekişmeli giden oyunda takımlar başa baş mücadele eder hale geldi. Sonuç olarak ise Gönüllüler takımı, ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu oyunu 10-9 skoruyla kazandı. Nisa da yarışmada vardı ve kazandığı oyunlar oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bugün bir kişi Survivor yarışmasına veda edecek. Cumartesi gününkü dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.
Pazar günü oynanan dokunulmaz oyununu ise Gönüllüler kazandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise strateji izledi. Ada konseyinde SMS sonuçlarında sürekli birinci gelen Mert'in adını yazarak takımlarını koruma altına almaya çalıştı. Açılan 5 oydan 4'ü Mert'te çıkınca ünlüler takımından ilk eleme adayı Mert oldu. Berkan ve Mert'in SMS'teki diğer rakipleri ise bugün en yüksek oyu alan kişiler tarafından açıklanacak. SMS oylamasında en düşük puanı alan ise Survivor adasına veda edecek.