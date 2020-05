Tom Cruise kimdir? Tom Cruise uzayda film mi çekecek? Tom Cruise filmleri…

Sinemaya 1979 yılında Franco Zeffirelli'nin "Endless Love" "Sonsuz Aşk" adlı filmiyle başladı. Ardından 1981 yılında George C. Scott, Timothy Hutton ve Sean Penn ile birlikte rol aldığı Taps'da oynadı. İlk kez Altın Küre ödülüne aday gösterildiği 1983 de "Risky Bussiness / Riskli İş" filminde, 1986 yılına gelindiğinde Top Gun adlı filmde oynadı. Ardından The Color of Money / Paranın Rengi, Rain Man / Yağmur Adam, ilk kez Oscar'a aday gösterildiği Born on the Fourth of July / Doğum Günü 4 Temmuz ve Far and Away / Uzak Ufuklar adlı filmlerde başrol oynadı.

1993 yılında oynadığı ve Teğmen J. G. Daniel Kaffee rolüyle kamera karşısına geçtiği A Few Good Man / Birkaç İyi Adam'daki performansıyla üçüncü kez Altın Küre'ye aday gösterildi. 1996'da oynadığı Jerry Maguire ise en iyi aktör dalında ikinci kez Oscar'a aday gösterilirken, en iyi aktör dalında Altın Küre ödülünü kucakladı.