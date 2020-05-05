Tom Cruise kimdir? Tom Cruise uzayda film mi çekecek? Tom Cruise filmleri…

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile film hazırlıklarına başlayan Tom Cruise, hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Uzayda çekileceği öğrenilen filmin çekimlerinin nasıl yapılacağı merak edilmeye başlandı. Film projesiyle ilgili NASA ile görüşüldüğü öğrenilen Tom Cruise'un yeni filminin ne zaman izleyicilerle buluşacağı merakla bekleniyor. Tom Cruise yeni film projesinin ne zaman başlayacağı, konusunun ne olacağı, hangi oyuncuların yer alacağı gibi bilgiler de sorgulanmaya başladı. İşte Tom Cruise'un hayatı, filmleri ve uzayda Elon Musk ile çekecekleri yeni filmiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
TOM CRUISE VE ELON MUSK UZAYDA FİLM ÇEKECEK!
Twitter hesabından attığı tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden olmasıyla gündemde olan Tesla'nın sahibi Elon Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı. Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için bu filmin nasıl çekileceği ve nasıl bir konunun işleneceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde bu noktada proje için herhangi bir yönetmen veya senarist de açıklanmış değil.
TOM CRUISE KİMDİR? TOM CRUİSE FİLMLERİ HANGİLERİDİR?
Tom Cruise 3 Temmuz 1962 de Syracuse, New York, ABD'de doğdu. 3 kız kardeşi vardır. Tom Cruise'in tam adı Thomas Cruise Mapother IV 'dür. Annesi Mary Lee öğretmen, babası Thomas Cruise Mapother III ise elektrik mühendisi idi. Babası; girdiği her işten kısa sürede kovulduğu için ailesini yeni iş arayışlarının peşinde kasaba kasaba (Ottawa, Kanada, Louisville, Ontario, Kentucky, New Jersey, Glen Ridge ve Wayne, New Jersey) dolaştırmıştı, bu yüzden 14 yaşına gelene kadar ABD ve Kanada'da sekiz ilköğretim okulu ve üç lisede okudu. 11 yaşında iken Tom Cruise'un annesiyle babası 1974 yılında boşandılar. 14 yaşındayken rahip olmayı düşündüğü okuldan çıkarıldı. Annesiyle ve üvey babasıyla birlikte New Jersey'de yaşayan Tom Cruise, lise yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayınca rahip olma hedefini erteledi. Tom Cruise, öğrenim gördüğü Glen Ridge Lisesi öğrencilerinin oynadığı "Guys and Dolls" adlı oyunda sahneye adımını attı. 1980 yılında 18 yaşında iken o liseden ayrıldı ve New York' ta Manhattan'a yerleşti.1994'te Toronto'da pilotluk lisansı aldı.
Sinemaya 1979 yılında Franco Zeffirelli'nin "Endless Love" "Sonsuz Aşk" adlı filmiyle başladı. Ardından 1981 yılında George C. Scott, Timothy Hutton ve Sean Penn ile birlikte rol aldığı Taps'da oynadı. İlk kez Altın Küre ödülüne aday gösterildiği 1983 de "Risky Bussiness / Riskli İş" filminde, 1986 yılına gelindiğinde Top Gun adlı filmde oynadı. Ardından The Color of Money / Paranın Rengi, Rain Man / Yağmur Adam, ilk kez Oscar'a aday gösterildiği Born on the Fourth of July / Doğum Günü 4 Temmuz ve Far and Away / Uzak Ufuklar adlı filmlerde başrol oynadı.
1993 yılında oynadığı ve Teğmen J. G. Daniel Kaffee rolüyle kamera karşısına geçtiği A Few Good Man / Birkaç İyi Adam'daki performansıyla üçüncü kez Altın Küre'ye aday gösterildi. 1996'da oynadığı Jerry Maguire ise en iyi aktör dalında ikinci kez Oscar'a aday gösterilirken, en iyi aktör dalında Altın Küre ödülünü kucakladı.
1999 yılında Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut / Gözleri Tamamen Kapalı adlı filmde karısı Nicole Kidman ile birlikte kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği 2000 yapımı Magnolia / Manolya adlı filmde 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' dalında bir kez daha Altın Küre ödülüne layık görüldü.
Brian De Palma'ın Mission Impossible / Görevimiz Tehlike, John Woo'nun yönettiği devamı Mission Impossible 2 / Görevimiz Tehlike 2, Cameron Crowe'un yönettiği Vanilla Sky, Steven Spielberg'in yönettiği Minority Report / Azınlık Raporu, Edward Zwick'in yönettiği The Last Samurai / Son Samuray, Michael Mann'in yönettiği Collateral ve Dünyalar Savaşı adlı filmlerde rol aldı.
"Görevimiz Tehlike 2" için 75.000.000 $ alarak," bir film için en yüksek ücret alan aktör" ünvanını kazandı.
İlk evliliğini 1987 yılında 24 yaşındayken yaptı. O dönemin ünlü kadın oyuncularından 31 yaşındaki Mimi Rogers ile evlenmişti ve eşi kendisinden 7 yaş büyüktü. Üstelik Mimi Rogers, 1950'li yıllarda bilimkurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından kurulan Scientology dininin üyesiydi. Tom Cruise bu tarikata 1990 yılında katıldı. Hubbard'ın geliştirdiği din, kendisini terk eden babasının yerini almıştı. Öte yandan Mimi Rogers ile yaptığı evlilik zaten başından beri yanlıştı. Nitekim fazla uzun ömürlü olmadı ve 1990 yılı içinde sona erdi.
Tom Cruise 1990'da "Days Of Thunder" adlı filmin çekiminde Nicole Kidman ile tanışır ve Tom Cruise o sıralar Mimi Rogers ile evlidir ve bir süre sonra boşanırlar. O zamanlarda 22 yaşında bir Katolik olan Nicole Kidman ile 1990 yılının Noel gecesinde evlendi.
1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kaldı.
Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise 18 Kasım 2006'da Katie Holmes ile Roma'da evlenmiştir.
Evlilikleri :
1. Evliliği: Mimi Rogers (9 Mayıs1987 - Ocak 1990)
2. Evliliği: Nicole Kidman (24 Aralık 1990 - 8 Ağustos 2001) "Ruby Trisha Kidman Cruise" adında kendi çocukları ve evlat edindikleri "Isabella Jane Kidman Cruise" (1993 doğumlu) ile "Connor Anthony Cruise" (1995 doğumlu) adında üç çocuğu var.
3. Evliliği: Katie Holmes ( 18 Kasım 2006 - günümüz ) 18 Nisan 2006 doğumlu Suri adında bir kızı vardır.