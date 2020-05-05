Tom Cruise kimdir? Tom Cruise uzayda film mi çekecek? Tom Cruise filmleri…

TOM CRUISE VE ELON MUSK UZAYDA FİLM ÇEKECEK!



Twitter hesabından attığı tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden olmasıyla gündemde olan Tesla'nın sahibi Elon Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı. Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için bu filmin nasıl çekileceği ve nasıl bir konunun işleneceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde bu noktada proje için herhangi bir yönetmen veya senarist de açıklanmış değil.