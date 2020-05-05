Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında, nereli? Survivor Mert ne iş yapıyor?

Survivor Mert Öcal kimdir? Survivor Mert kimdir kaç yaşında nereli? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor adasında haftalar ilerledikçe açlıkla birlikte eleme stresi artıyor. Yarışmacılar kıran kırana mücadeleler içerisine giriyor. Adada eleme potasında olan isimler de merak konusu oldu. Eleme adaylarından birisi olan Survivor Mert kimdir? İşte, Survivor Mert Öcal hakkında merak edilen bilgiler!

SURVİVOR 3 MAYIS ELEME ADAYI MERT ÖCAL OLDU!

İkinci dokunulmazlık oyununu 10-5 skorla Gönüllüler kazandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybedince ikinci eleme adayı olarak belirleyecekleri isimde bir strateji geliştirdi. İçlerinden kimsenin gitmesi istemedikleri için bu kararı verdiklerini söylediler. Buna göre ikinci eleme adayı olan isim, her hafta SMS oylamasında birinci olan Mert olarak açıklandı.