Dilan Çiçek Deniz’den karantina paylaşımı! Dilan Çiçek Deniz kimdir?

Sevilen oyunculardan biri olan Dilan Çiçek Deniz sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Karantina günlerini satırlara döken Dilan Çiçek Deniz nasıl bir paylaşım yaptı. Paylaşımıyla uzun zaman sonra gündem olan Dilan Çiçek Deniz'in hayatına dair bilgiler de sıkça araştırılmaya başlandı. 2014 Miss Turkey İkinci Güzeli olan Dilan Çiçek Deniz'in ismi çoğu kez aşk dedikodularına da karışmıştı. İşte Dilan Çiçek Deniz'in karantina paylaşımı, yaşı, boyu, oyunculuk deneyimi gibi bilgiler…
"KARANTİNADA 46. GÜNÜM"
Dilan Çiçek Deniz: "46'ncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya ben de kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum."
DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?
Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Lise eğitim hayatı boyunca 3 sene tiyatro eğitimi alan Dilan Çiçek Deniz, liseler arası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü kazanmıştır.
Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği okurken vazgeçip Edebiyat bölümüne geçiş yapmış ve 15 yaşındayken Güneşi Annem Sandım adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır.
Tiyatro ve oyunculuktan hariç olarak bir süre modellik de yapmış ve 2014 Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olmuştur.
Ardından 2015 yılında Miami'de organize edilen Kainat Güzellik Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.
Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Ebru karakteriyle ilk defa 2015'te oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, Bensu Soral, Büşra Develi ve Burak Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Fakat dizi fazla rağbet görmeyince 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etmiştir.
2015'te ekranlara gelmeye başlayan Güneşin Kızları adlı dizide Elif karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, günümüzde de Bodrum Masalı adlı dizide Su Ergüven karakteriyle başrol oynamaktadır.
2016 yılında gösterdiği oyunculuk performansıyla Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yıldızı parlayan ödülünü kazanmıştır.