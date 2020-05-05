Geçen hafta Kuruluş Osman dizisinin 19. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere harekete geçen Osman Bey; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçti. Dündar ve Osman Bey arasında yaşanan büyük hesaplaşmanın ardından bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
"EVVELA HESAP VERECEKSİN"
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.
"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"
KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA ÜÇ YENİ İSİM
Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.
Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen on dokuzuncu bölümü günü tüm reyting kategorilerinde zirvede kapatırken, dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular izleyicide heyecan yarattı. Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından sosyal medyada coşkuyla karşılandı.
Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday. 19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" da ilk kez seyirci karşısına çıktı.
Dizinin 20'inci bölüm fragmanı ise büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
OSMAN BEY VE SUNGUR TEKİN BULUŞTU
Osman Bey, Aksakallılar'ın müjdesini verdiği, yoldaşı olacak Kayı ulusunun amcası Sungur Tekin olduğunu büyük bir sürpriz sonucu öğrendi. Kılık değiştirerek Margarit keşişleriyle birlikte uç bölgesine gelen Sungurtekin, oyunu anlaşılınca esir düşmüştü ancak Osman Bey amcasını kurtardı. Osman Bey şaşkınlığını "Senelerce seni Moğol cenginde Gündoğdu emmimle öldü bildik" sözleriyle ifade etti.
Osman Bey, Sungurtekin'le birlikte Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Bahadır'ın gelişiyle eli güçlenen Dündar Bey, nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun, Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? Geyhatu'yu arkasına alan Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?