Geçen hafta Kuruluş Osman dizisinin 19. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip edildi. Son bölümde Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere harekete geçen Osman Bey; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozmak için harekete geçti. Dündar ve Osman Bey arasında yaşanan büyük hesaplaşmanın ardından bölümün sona ermesiyle birlikte Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

"EVVELA HESAP VERECEKSİN"

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı.

"Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"