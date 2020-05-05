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    • 05.05.2020 17:27
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    • 05.05.2020 17:27
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    belli oldu! puanları

    Sevilen moda yarışması Doya Doya Moda, 5 Mayıs bölümü ile yine heyecanlı anlar yaşattı. Büyük beden yarışmacıların stilini konuşturduğu moda yarışması Doya Doya Moda hafta için gündüz kuşağında yer alıyor. TV8’in sevilen programı Doya Doya Moda’da 5 Mayıs günün birincisi belli oldu. Günün en kötü stili ise birden fazla isim arasında paylaşıldı. Peki jüri üyeleri nasıl bir oylama yaptı, Doya Doya Moda’da 5 Mayıs puan durumu nasıl oldu? Diğer merak edilen bir konu ise Uğurkan Erez’in niye jüri koltuğunda olmadığıydı, yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu! Doya Doya Moda 5 Mayıs puanları

    Doya Doya Moda 5 Mayıs'ta stiller kadar yine gergin anlar ve polemikler de gündeme geldi. Doya Doya Moda yarışmacıların gerçek hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda'ya yeni katılan Mezküre günü kaç puanla tamamladı? Doya Doya Moda'da bugün serbest stil günüydü, yarışmacılar buna uygun stiller yaratarak jüri karşısına çıktı. İşte juri koltuğunda Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever'in oturduğu Doya Doya Moda'da bugün yaşananlar…

    DOYA DOYA MODA JÜRİSİ UĞURKAN EREZ NEDEN YOK?

    Türkiye'de corona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlaa sokağa çıkma yasağı getirildi. 66 yaşındaki Uğurkan Erez'in bu nedenle stüdyoda olmadığı tahmin ediliyor.

    UĞURKAN EREZ KİMDİR?

    Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı'dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir.
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    1998'de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.
    Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.

    DOYA DOYA MODA 5 MAYIS PUAN DURUMU

    Hanzade 15 puan alarak günün birincisi oldu
    Betül: 7 puan
    Mira ve Sündüz: 5 puan
    Emel, Su ve yeni yarışmacı Mezküre ise 4 puan ile günü tamamladı.

    DOYA DOYA MODA 5 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ HANZADE KİMDİR?

    Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Adana'lı olan Hanzade aşçı. Tarzına ve enerjisine çok güvenen Hanzade, Adana'nın sıcağını getirdiğini söylüyor.

    DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI MEZKÜRE UÇAR KİMDİR?

    Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmacılar, konseptinde birbirlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Pazarlama işiyle uğraşan Mezküre Uçar bir kız çocuk annesi. 75 kilo olan Mezküre Uçar 42 beden ölçüsünde. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Mezküre Uçar, 1.65 boyunda. Modaya ilgisi olduğunu ve kızının yarışmaya katılmasını çok istediğini belirten Mezküre, kendisine Sündüz'ün rakip olabileceğini söylüyor.

    Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde yarışmacılar, günün konseptinde 'Serbest Şıklık'la yarıştı. Yeni yarışmacı Mezküre Uçar, dün Betül'ün kendisine 'Melahat' şeklinde seslenmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi. Betül de 'Burada ne işi var?' demedim. Sadece annem yaşında dedim' ifadelerini kullandı.
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