Doya Doya Moda günün birincisi belli oldu! Doya Doya Moda 5 Mayıs puanları

UĞURKAN EREZ KİMDİR?



Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı'dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir.

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1998'de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.