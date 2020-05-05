Survivor Berkan kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim ve mesleği ne?

Haftanın tüm günleri TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Survivor Berkan Karabulut oldu. İlk eleme adayı Berkan Karabulut, ikinci eleme adayı Mert Öcal oldu. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.
Survivor 2020 Ünlüler takımında yer aldıktan sonra birleşme ardından bireysel olarak mücadele edecek olan Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
Sık sık okul değiştiren Berkan, bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor. 7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı.
2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:
"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.
Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."
BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?
Survivor'ın sevilen isimlerinden Berkan, iki yıldır Lale Onuk ile aşk yaşıyor.
KAZANANI BAYRAK YARIŞI BELİRLEDİ
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı merak ediliyordu. 4 Mayıs 2020 tarihli Survivor 2020 66. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında müthiş bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da verilen ödülün büyüklüğü yarışmacıları ayrıca hırslandırdı. Yarışmacıların hepsinin katıldığı ödül oyununda heyecan ile birlikte gerilim de had safhaya ulaştı.
İkişer yarışmacının parkura çıktığı, atıcıların oyunun kaderini belirlediği Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.