Son dakika Esra Erol gelişmeleri... Esra Erol'da canlı yayınında bugün, (5 Mayıs Salı) neler oluyor? Bir mucize daha gerçek oldu. Esra Erol, Dilek Yazgan'ı buldu. Bir gece vakti 3 çocuğunu ve eşini bırakıp terlikleriyle apar topar evi terk etti. 1 hafta sonra bulunan Dilek Yazgan kaçtı mı kaçırıldı mı? Dilek konuştu, kocası ve babası isyan etti! Canlı yayında büyük yüzleşme!

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Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Çocuk yaşta evlendirildi, yıllarca yapayalnız evlatlarına hasret ayakta durmaya çalıştı. 9 yaşından 14 yaşına kadar süren bir istismar, 14 yaşında yapılan zorla evlilik! Türkiye Semra'yı konuşmaya devam edecek! "Çocuğumu kaçırdı" dedi günlerdir kimse Ali Erman ve evladından haber alamadı. Semra ve Ali ilk kez karşı karşıya gelecek!

"Doğuma günler kala karım Kardelen Bilen, eski sevgilisine kaçtı" dedi! 8 aylık hamile olan Kardelen nerede? Esra Erol'da canlı yayınında!

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EVLİYKEN EVLENME VAADİYLE DOLANDIRILDI!

Altınlar, paralar, akılalmaz iddialar... Esra Erol'da canlı yayınına katılan Mustafa Bey, Hülya Hüsniye Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Mustafa Bey'in iddiaları üzerine araştırma yapıldı ve Hülya Hüsniye Hanım'ın evli olduğu ortaya çıktı. Türkiye günlerce onları konuştu. Mustafa ve Hülya Hüsniye'nin herkesi şoke edecek kararı!