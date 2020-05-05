Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix platformunda ilk sezonu yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu. Aşk 101'in ilk sezonu geçtiğimiz ay izleyici karşısına çıktı. Dizi hayatta kendi yolunu bulmaya çalışan bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Aşk 101 dizisinin ilk sezonunu bitiren izleyiciler Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca dizinin 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.