Elon Musk kimdir? Elon Musk 7. kez baba oldu!

Elon Musk ve dünyaca ünlü, ödüllü oyuncu Tom Cruise ilginç bir proje ile bir araya gelecek. Gerçek uzay filmi çekecek olan ikili gündem olmayı başardı. Elon Musk ve Tom Cruise'nin yeni filmlerinin detayı merak edilerek internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Ayrıca 7.kez baba olan Elon Musk'ın hayatı hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Forbes dergisinin hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Kişileri Listesi"nde yer alan Elon Musk'ın yaşı, mesleği gibi konular da sorgulananlar arasında. İşte Elon Musk hakkında merak edilenler…
TOM CRUISE VE ELON MUSK UZAYDA FİLM ÇEKECEK!
Twitter hesabından attığı tweet ile şirketinin piyasa değerinin 14 milyar dolar azalmasına neden olmasıyla gündemde olan Tesla'nın sahibi Elon Musk, Tom Cruise ile birlikte uzayda çekilecek ilk film için hazırlıklara başladı. Deadline'ın haberine göre; Elon Musk'ın uzay mekiği teknolojileri alanına öncülük eden şirketi SpaceX, NASA ile proje hakkında görüşmeye başladı. Proje henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olduğu için bu filmin nasıl çekileceği ve nasıl bir konunun işleneceği belirsizliğini koruyor. Aynı şekilde bu noktada proje için herhangi bir yönetmen veya senarist de açıklanmış değil.
ELON MUSK KİMDİR?
Elon Reeve Musk, bilinen adı ile Elon Musk mühendis ve girişimci. Elon Musk, hem doğum yeri Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. SpaceX'in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal'ın kurucu ortaklarındandır.
Elon Musk, Forbes dergisinin hazırladığı "Dünyanın En Güçlü Kişileri Listesi"nde Aralık 2016'da 21'inci sırada yer aldı.
Elon Musk, ilk yatırımını babasından borç aldığı 28 bin dolarla henüz 24 yaşındayken yaptı. O dönemde basın kuruluşlarının şehir haberleri almak için kullandığı Zip2 adında bir yazılım geliştirdi. Musk, daha sonra bu yazılımı sattı ve 22 milyon dolar kazandı.
Daha sonra bugün dünyada milyonlarca kişinin kullandığı çevrimiçi ödeme sistemi PayPal'ı kurdu.
Ancak Elon Musk, özellikle son 15 yıldır dikkatini ve yatırımlarını internetten uzaya yönlendirmeye başladı.
Elon Musk 2040'a kadar Mars'ta koloni kurmak istiyor.