Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim oldu?

Her gün heyecanla ve merakla izlenen Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti. Farklı bir saatte izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler yaşandı? Her hafta günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, her hafta Cuma günleri de haftanın finali yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puanlaması nasıl oldu? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi hangi gelin oldu? Günün en düşük puanını alarak 1-0 geride başlayan yarışmacı hangisiydi? Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.
GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS PUAN DURUMU
Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Betül oluyor.
Betül'ün ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hatice olarak açıklandı.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 16 puanla Neslihan oluyor. 13 puanlı Elif'se gün ikincisi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.
Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.
Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Neslihan Kimdir? 11 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Neslihan Gökçüldahil edildi. Yarışmaya Antalya'dan katılan Neslihan, henüz 4 buçuk aylık gelin. Babası Samsunlu annesi Tokatlı olan yarışmacı, programa kendi isteğiyle katılmış.
Gelinim Mutfakta Ayşenur Kimdir? Neslihan'ın kayınvalidesi Gülderen Hanım ise doğma büyüme Antalyalı olsa da kütüğü Burdur Bucak. Yörük kızı olan Ayşenur Hanımın bir oğlu bir de kızı var.