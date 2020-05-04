Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.05.2020 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 18:41
    ABONE OL

    ? günün birincisi kim oldu?

    Kanal D’nin sevilen yemek yarışması heyecanla takip ediliyor. Hafta için her gün Fatih Ürek’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler el lezzetlerini yarıştırıyor. Kaynanalar hangi yemeğin kime ait olduğunu bilmeden puan veriyor, böylece günün ve haftanın birincileri belirleniyor. Peki Gelinim Mutfakta haftaya nasıl başladı? 4 Mayıs puan durumu nasıl oldu? Günün birincisi hangi gelin oldu? Gelinim Mutfakta bugün her zamanki saatinde yayınlanmayınca merak edilmeye başlandı, peki yayın saatinde değişiklik mi oldu? İşte Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler…

    Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim oldu?

    Her gün heyecanla ve merakla izlenen Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti. Farklı bir saatte izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler yaşandı? Her hafta günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, her hafta Cuma günleri de haftanın finali yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puanlaması nasıl oldu? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi hangi gelin oldu? Günün en düşük puanını alarak 1-0 geride başlayan yarışmacı hangisiydi? Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

    Kanal D'de hafta içi her gün 13:15'te yayınlanan programı bugün göremeyenler merak etmeye başladı. Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti ve artık 13:45'te Kanal D'de izlenebilecek.

    GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS PUAN DURUMU

    Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Betül oluyor.
    Betül'ün ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hatice olarak açıklandı.
    Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 16 puanla Neslihan oluyor. 13 puanlı Elif'se gün ikincisi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE KİM ELENMİŞTİ?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde; günün en yüksek puanını Hatice alarak çeyrek altının sahibi oldu.
    Haftanın en düşük puanını alan isim Güngör oldu. En düşük puanı alan Güngör ve kayınvalidesi yarışmaya veda ettiler.
    Hatice, 64 puan ile haftayı birinci olarak tamamladı. Haftanın birincisi olan Hatice bileziklerin sahibi oldu.

    GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİMDİR?

    Gelinim Mutfakta Neslihan Kimdir? 11 Mart Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Neslihan Gökçüldahil edildi. Yarışmaya Antalya'dan katılan Neslihan, henüz 4 buçuk aylık gelin. Babası Samsunlu annesi Tokatlı olan yarışmacı, programa kendi isteğiyle katılmış.
    Gelinim Mutfakta Ayşenur Kimdir? Neslihan'ın kayınvalidesi Gülderen Hanım ise doğma büyüme Antalyalı olsa da kütüğü Burdur Bucak. Yörük kızı olan Ayşenur Hanımın bir oğlu bir de kızı var.
    Haberler Magazin Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim oldu?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri