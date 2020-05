Gelinim Mutfakta saat kaçta? Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim oldu?

Her gün heyecanla ve merakla izlenen Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti. Farklı bir saatte izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler yaşandı? Her hafta günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, her hafta Cuma günleri de haftanın finali yaşanıyor. Gelinim Mutfakta 4 Mayıs puanlaması nasıl oldu? Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi hangi gelin oldu? Günün en düşük puanını alarak 1-0 geride başlayan yarışmacı hangisiydi? Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.