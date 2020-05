Madonna corona virüse yakalandı! Madonna kimdir, kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

1983'te yayınlanan "Burning Up" ve "Physical Attraction"dan oluşan ikinci single çalışması, şarkıcının dans listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sire Records'ı bir albüm yapmak için harekete geçirdi.

İlk albüm kendi adını taşıyordu: Madonna. Başlangıçta prodüksiyonu için Reggie Lucas'la anlaşılan, fakat Madonna'nın Lucas'la yaşadığı sorunlar yüzünden aranjörlüğünü erkek arkadaşı John \"Jellybean\" Benitez'e yaptırdığı albüm, Amerika'da büyük ses getirecekti. En iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkan, "Holiday," "Borderline," ve "Lucky Star" single'ları yılın en sevilen çalışmaları arasında yer alan albüm, tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı.

80'lerin bu ilk yarısında gelen büyük başarı, Madonna'nın bir stil ikonu olarak da genç kızların büyük ilgisini çekmesine neden oldu. Kendi tarzındaki giysileri ve aksesuarları o dönem oldukça popülerdi. Boncuklu kolyeler, siyah kol bantları, haç figürlü mücevherler New York'ta açılan "Madonna Clothing Store"'da yok satıyordu.

1984'te "Madonna" albümünü takip eden ikinci albüm çalışması "Like A Virgin", uluslararası bir başarının kapılarını açtı. Albümle aynı adı taşıyan ilk single "Like A Virgin", Billboard Hot 100 Singles listesinde 6 hafta süreyle bir numarada kaldı. O tarihte, ülkenin başarılı şarkıcılarının Afrika'daki açlara yardım amacıyla bir araya gelerek seslendirdikleri "We Are The World" , Billboard listelerinin bir numarasıydı ve ikinci sırada Madonna'nın bir diğer 45'liği "Material Girl" yer alıyordu. USA For Africa's'ta We Are The World'ü de söyleyen Madonna için bu çifte başarı anlamına geliyordu. Albümün çıkış tarihinin hemen ardından gelen 20 milyonluk satışı, sonraları tüm dünyada 17 milyon kopyanın daha satmasıyla 37 milyon olacaktı.

Marilyn Monroe'nun "Diamonds are Girls Best Friend"'deki performansına adanan Material Girl'ün listelerdeki büyük başarısından sonra Beastie Boys'la dünya turnesine çıkan şarkıcının, albümden çıkan üçüncü 45'liği "Crazy For You" bir numaraya yerleşen ikinci single'ı oldu.

1985'te "A Certain Sacrifice" ve "Vision Quest" filmlerinde aldığı rollerle beyazperdede de görünmeye başlayan Madonna, aynı yıl başrollerini Rosanna Arquette ve Aidan Queen'le paylaşacağı ilk önemli filmi Desperately Seeking Susan'da rol aldı.

70'lerin sonunda verdiği siyah beyaz çıplak pozlarının Penthouse ve Playboy dergilerince yayınlanmasından sonra, hakkındaki sonu gelmeyen tartışmalar başladı.

Aynı yıl ilk görüşte aşık olduğu aktör Sean Penn'le yaşgünü olan 16 Ağustos'ta evlendi.

Arkalarında bir medya ordusuyla gezen Penn çifti Amerika'nın gözdesiydi. İkilinin 1986'da birlikte rol aldıkları "Shangai Suprise" filmi, box-office'te beklenen başarıyı getirmedi.

1986 yılı Madonna'nın müzikal kariyerini çok daha iyi bir noktaya taşıyacak prodüktör Patrick Leonard 'la tanıştığı yıldı. Birlikte hazırladıkları üçüncü debut albümü "True Blue", diğer albümlerine göre daha olgun bir içeriğe ve müzikaliteye sahipti ve dünya çapında 21 milyondan fazla sattı. Daha sonraları yayınlayacağı "The Immaculate Collection"'dan sonra en fazla satan Madonna albümü "True Blue" olacaktı. Albümden sırasıyla Live To Tell, Papa Don't Preach, Open Your Heart, True Blue ve La isla Bonita gibi hitler çıktı ve ilk 3 45'lik Amerika listelerinde bir numara oldu.

1987'de vizyondaki bir diğer başarısızlığı getiren "Who's That Girl" filminde rol aldı. Filmin soundtrackinde aynı isimle yer alan single, listelerde bir numaraya yerleşti ve albümde yer alan diğer 4 Madonna şarkısı da hatrı sayılır bir ilgiyle karşılandı. Bu yüzden dünya çapında gerçekleştirdiği ilk turnesi "Who's that girl Tour" adıyla Japonya'da başladı. Milyonlarca kişiye seslenen Madonna turneden kazandıklarının bir bölümünü Aids'le mücadele eden AMFAR'a bağışladı. Whos That Girl Tour'dan sonra Japonya'da Madonna pulları postaya verildi.

1988'de, Broadway'de sahnelenen 'Speed The Plow' adlı tiyatro oyununda oynayan Madonna'nın oyunculuğu eleştirmenlerce vasat bulundu.

Yılın sonlarına doğru, Sean Pean ile Madonna'nın evliliklerinin çatırdamak üzere olduğu haberleri yayınlanmaya başladı. İlişkilerinde sorun yaşayan Penn çifti, bir evlilik danışmanından yardım almalarına rağmen evliliklerini 1989'da noktaladılar. Bu dönemde Madonna ile John Kennedy Jr. arasında duygusal bir ilişki yaşandığı da kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Aynı yıl Madonna diskografisinde oldukça önemli olacak yeni albümü "Like A Prayer"ı yayınladı. Albümle aynı adı taşıyan ilk single'ın videosu ekranlara gelmeye başladığında, etkisi tüm düm dünyada ama özellikle koyu Katolikler arasında büyük olacak yeni bir tartışma başlamış oldu. Like A Prayer'ın videosunda, Madonna yanan haçların önünde dansediyor ve zenci bir İsa ile öpüşüyordu. Katolik Kilisesi'nin ayaklanması sonucu Madonna aforoz edildi ve Papa II. Jean Paul onu kınayan bir mektup yazdı. Şarkının yarattığı skandal bir yana, albüm dinleyiciler tarafından çok sevildi ve eleştirmenlerden de tam puan aldı.

Madonna'nın popülaritesi Pepsi'yi de heyecanlandırdı ve firma yeni reklam filmi için şarkıcıyla 5.000.000 $'lık bir anlaşma imzaladı. Ancak 'Like a Prayer' skandalından önce çekilen reklam filminin yayını tartışmalardan sonra durduruldu.

Like a Prayer'dan sonra albümden çıkan ikinci 45'lik Express Yourself için çekilen video, 800.000 $'lık bütçesiyle o dönemde çekilen en pahalı müzik videosu olma özelliğini taşıyordu.

1990 yılında, daha önce rol aldığı filmlerde oyunculuğu iyi bulunmasa da Warren Beatty ile başrollerini paylaştığı Dick Tracy ile yeniden kamera önüne geçti. İkilinin filmdeki aşkları gerçeğe dönüştü ve Sean Penn'den sonra Madonna'yı magazin basınının baş sayfalarına taşıyan ikinci büyük aşkı başlamış oldu. Beatty 'den sonra "Cherish" ve "Justify My Love"'ın kliplerinde de oynayan genç model ve porno yıldızı Tony Ward ile çıkmaya başladı.

Yeni albümü ve Dick Tracy'de söylediği şarkılara da yer verdiği "I'm Breathless"albümü aynı dönemde piyasaya sürüldü. Madonna'nın diğer albümlerinden farklı olarak 30'lu ve 40'lı yılların jazz soundunu taşıyan I'm Breathless'ten çıkan ilk single 'Vogue' atlantiğin her iki yakasında da bir numara oldu. Vogue, Madonna'nın idollerinden bahsettiği sözlere sahipti: Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Bette Davis ve Grace Kelly. Filmin öne çıkan şarkısı Sooner or Later' ise aynı yıl Oscar adayı oldu ve bestecisi Stephen Sondheim'e Orjinal Şarkı kategorisinde Oscar kazandırmayı başardı.

1991 yılında "Truth and Dare" adlı bir belgeselde oynadıktan sonra tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Naomi Campbell'le birlikte birçok ünlünün de fotoğraflarıyla yer aldığı "Sex" adlı kitabı yayınladı. Fransız Katolikler Steven Meisel'in çektiği fotoğrafların gençliği pornografiye teşvik ettiği gerekçesiyle Madonna'ya ve yayıncısına dava açtılar. 'Sex'in toplatılması için açılan dava düşerken, kitabın satış rakamları hızla artmaya devam ediyordu. 'Sex' , New York Times ve Washington Post listelerinde best seller olmuştu .

Aynı yıl A League of Their Own filmi için yaptığı "This Used to Be My Playground" Amerika listelerinde bir numara olan onuncu hiti oldu.

1992'de Shep Pettibone ile birlikte yaptığı "Erotica" albümü, albümle aynı adı taşıyan şarkısı yüzünden porno albümü şeklinde nitelendirildi. Çok tartışılan Erotica, cüretkar videosu yüzünden MTV'de sadece 3 kere yayınlanabildi. Bu kısıtlamalara rağmen single, US Hot 100 Airplay chart listesinde tüm zamanların en uzun süre 2 numarada kalan şarkısı olarak büyük başarı kazandı.

Aynı yıl Sex kitabında da yer alan ve 8 ay aşk yaşadığı Vanilla Ice'la birlikteydi. Sonrasında bodyguard'ı James Albright'la olan birlikteliği uzun süre konuşuldu.

William Dafoe ile birlikte rol aldığı erotik gerilim tarzındaki Body of Evidence' filmi 1993'te gösterime girdi ancak müzik kariyerindeki başarıyla ters orantılı biçimde düşüş gösteren aktrisliğiyle Madonna'nın yeni filmi de fiyasko oldu. Film ayrıca "Basic Insticts"in(Temel İçgüdü) ucuz bir taklidi olarak değerlendirildi.

Aynı yıl yeni turnesi The Girlie Show Tour 'a çıkan Madonna, yeni tartışmalarla karşı karşıya kaldı. Konserlerinde Luca Tommassini ve Carrie Ann Inaba gibi üstsüz dansçılarla performans gösteren, kırbaç gibi materyaller kullanan şarkıcı büyük tepki aldı. Ortodoks Yahudiler ilk defa İsrail'deki bir show yüzünden ayaklanıyorlar, Porto Riko'da verdiği konserde ülkenin bayrağını bacaklarının arasına alarak yaptığı gösteri büyük gürültü koparıyordu. Sanatçı ayrıca turuyla aynı ismi taşıyan The Girlie Show kitabını yayınladı.

Bu skandallar, tartışmalar ve çılgınlıklarla dolu periodun ardından 1994'te altıncı stüdyo albümü Bedtime Stories geldi. Nellee Hooper ve R&B aranjeleri yapan Dallas Austin tarafından prodüksiyonu gerçekleştirilen albüm, Madonna'nın R&B sounduna dönüşünü müjdeliyordu. Albüm Avrupa ve Avustralya'da büyük ilgi görmesi dışında en iyi pop albümü dalında Grammy adaylığı da kazandı. Babyface tarafından aranjesi yapılan ve Björk'ün sözlerinin bir kısmını yazdığı single "Take A Bow", Billboard Hot 100'de art arda 7 hafta boyunca bir numarada kaldı. Take A Bow'un videosundaki ekipte olan Michael Haussman, daha sonraları Evita filmindeki rolü alması için Madonna'ya yardım edecekti.

1994'te 4 ay gibi kısa bir süreyle ünlü basketbolcu Dennis Rodman'la ilişkisi oldu.

Aynı yılın eylül ayında Central Park'ta yürüyüş yaparken tanıştığı Kübalı fitness hocası Carlos Leon'a aşık oldu ve çiftin 14 Ekim 1996'da kızları Lourdes Maria Ciccone Leon dünyaya geldi.

7 Kasım 1995'te Madonna balladlarından oluşan yeni albümü Something To Remember'ı çıkardı. Albümde 3 yeni şarkı da bulunuyordu. Marvin Gaye klasiği "I Want You", albüm için Massive Attack'la yeniden düzenlendi ve "You'll See" single'ı uzun süre listelerde kalmayı başardı.

1996'da sinema kariyeri için oldukça kritik ve önemli bir rolü canlandıracağı "Evita" filmi vizyona girdi. Filmin soundtrack'i oldukça başarılı oldu ve albümden "Don't Cry for Me Argentina" ve "You Must Love Me" gibi uluslararası hitler çıktı. En iyi film müziği dalında oskar ve Golden Globe kazandığı şarkısı "You Must Love Me" filmin başarısını da olumlu etkiledi. Madonna'nın aktris olarak performansı Evita'yla ciddiye alınmaya başladı ve sanatçı filmdeki rolüyle Golden Globe'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

1997'de Carlos Leon'la olan ilişkisi sona erdi.

1998'de yedinci stüdyo albümü Ray Of Light raflardaydı. Like A Prayer'dan sonra eleştirmenler tarafından en çok beğenilen albümü olan Ray Of Light, Rolling Stone dergisince yapılan yorumda mainstream popla technonun oldukça etkili bir bileşimi olarak tanımlandı. Albümden çıkan Frozen, Avrupa listelerinde bir numara oldu ve albüm 1999 Grammy törenlerinde 4 dalda ödül aldı. Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 500 albümü sıralamasında da 363. oldu.