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Gel Dese Aşk'ın Sitaresi Bakın Öykü Gürman bakın aslen nereli çıktı!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde can verdiği Asiye karakteri ile hafızalara kazınan Öykü Gürman, Gel Dese Aşk dizisi ile ekranlara döndü. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan Gürman, şimdilerde atv ekranlarında sunduğu Evde Biz Bize programı ile kariyerine sunuculuğu da ekledi. Kardeşi Berk Gürman ile birlikte seslendirdiği "Evlerinin önü boyalı direk" şarkısı ile ilk olarak karşımıza çıkan Öykü Gürman'ın hayatı merak ediliyor. Öykü Gürman'ın hakkında en çok merak edilenlerden biri de nereli oldu. Öykü Gürman'ın nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Öykü Gürman olmak üzere ünlülerin memleketleri...

03.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 03.05.2020 08:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





