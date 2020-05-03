Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi şoke etti! 'Sinem ile hiç benzemiyor'

Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi sosyal medya gündeminde. Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğu ile de milyonları kendisine hayran bırakmayı başardı. Eşi Sinem Kobal'ın ailesi ile gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun kayınbiraderi ile Sinem Kobal'ın diğer ünlü kardeşlerin aksine birbirlerine benzemiyor olması dikkat çekti. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi...