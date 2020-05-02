Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorusunun yanıtı özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor bugün saat 20.00'de yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.