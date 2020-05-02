Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorusunun yanıtı özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Survivor bugün saat 20.00'de yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte yanıtlar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.
2 MAYIS SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
2 Mayıs Survivor ilk eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İsim belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SURVİVOR 1 MAYIS ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020 1 Mayıs erzak ödülü oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. İki haftadan bu yana ünlüler takımı erzak ödülünü kazanamazken gönüllüler takımı ise iyi bir çıkış yakaladı ve ödülleri kazanarak yoluna devam ediyor. Bu akşam erzak ödülü kazanan takım ÜNLÜLER takımı oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da adaya veda eden isim olarak Gizem olarak açıklandı. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Gizem olduğunu TV 8 ekranlarından duyurdu.
SURVİVOR ÜNLÜLER SMS OYLAMASI SIRALAMASI
1- Aycan
2- Mert
3- Elif
4- Sercan
5- Yunus Emre
6- Ersin
7- Aşkım
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER SMS OYLAMASI SIRALAMASI
1- Barış
2- Cemal Can
3- Nisa
4- Evrim
5- Yasin
6- Berkan
7- Ardahan
8- Gizem
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.