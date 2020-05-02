Netflix Cinayet Süsü izle! Cinayet Süsü oyuncuları kimdir? Cinayet Süsü konusu nedir?

Cinayet Süsü filmi izle! Netflix'te yayınlanan Cinayet Süsü filmi gündeme oturdu. Cinayet Süsü oyuncuları ve konusu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören film şimdi de dijital yayıncılık platformu Netflix'te yayınlandı. Peki; Cinayet Süsü oyuncuları kimdir? Cinayet Süsü konusu nedir? Cinayet büro ekibinde çalışan bir grup polisin yer yer komik yer yer hüzünlü maceralarının anlatıldığı film sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.
CİNAYET SÜSÜ FİLMİ İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Cinayet Süsü filmini izleyebilirsiniz. Filmi izlemek için Netflix üyeliğinizin olması gerekiyor.
CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.
Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMDİR?
Uğur Yücel (Başkomiser Emin)
Binnur Kaya (Komiser Asuman)
Cengiz Bozkurt (Komiser Salih)
Feyyaz Yiğit Çakmak (Suç Uzmanı Dizdar Koşu)
Mert Denizmen (Komiser Yardımcısı Alaattin)
Mehmet Özgür
Aycan Koptur