Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya evleniyor mu? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya,7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

2006 yılında Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda jüri özel ödülü almasının ardından Şahin Alpaslan'ın yönettiği Şaşkın filminde rol aldı ve Itır karakterini canlandırdı. 2008 yılında Turkcell'in bir reklam filminde rol aldı ve yapımcılığını Sinan Çetin'in yönetmenliğini de Murat Şeker'in yaptığı Plajda isimli ikinci sinema filminde rol alan Sarıkaya, filmde Aslı karakterini canlandırdı. Ayrıca başrolünü yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Celal Çimen tarafından yönetilen Peri Masalı isimli fantastik dizide iyilik perisi Talya karakterini canlandırdı ve dizide Ayşen Gruda, Altan Günbay ve Şahap Sayılgan gibi isimlerle birlikte rol aldı. Aynı yıl yine Sinan Çetin tarafından yapılan ve Deniz Ergun tarafından yönetilen Limon Ağacı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile birlikte başrolü paylaştı ve onuncu bölüm sonunda yayından kaldırılan dizide Peri karakterini canlandırdı. Dizinin sona ermesinin ardından yine 2008 yılında Tayfun Güneyer tarafından yapılan ve Adnan Güler tarafından yönetilen Adanalı dizisinde rol almaya başladı. Başrolünü Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi oyuncuların paylaştığı dizide Oktay Kaynarca'nın kızı Sofia karakterini canlandırdı.