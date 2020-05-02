Kenan Işık son hali! Kenan Işık son sağlık durumu nasıl? Kenan Işık neden komaya girdi?

72 yaşındaki Işık'ın eşi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" dedi.

Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi: "Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."

KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRDİ?

Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu başını sert bir şekilde yere çarpmış ve ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre komada kalan Kenan Işık'ın tedavisi evinde sürüyor.