Kenan Işık son hali! Kenan Işık son sağlık durumu nasıl? Kenan Işık neden komaya girdi?

Kenan Işık son hali nasıl? Kenan Işık son sağlık durumu merak konusu oldu. Kenan Işık neden komaya girdi? Türk sineması ve tiyatrosuna damga vurmuş isimlerden birisi olan Kenan Işık, yıllardır hastalığıyla mücadele ediyor. 2014 yılından beri yaşam mücadelesi veren Kenan Işık son hali araştırılıyor. Kenan Işık son durum nedir? Kenan Işık neden komaya girdi? Ünlü ismin son durumunu eski rol arkadaşı Gülben Ergen anlattı…
KENAN IŞIK SON HALİ NASIL?
2. Sayfa programına konuşan Gülben Ergen, 2001-2002 yıllarında yayınlanan 'Dadı' dizisinde birlikte rol aldığı usta sanatçı Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
72 yaşındaki Işık'ın eşi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Ergen, "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" dedi.
Geçtiğimiz yıl önemli sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil ile ilgili de konuşan Ergen, şöyle dedi: "Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde kızı Sezin'den haber alıyorum. Hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayet etme hakkımız yok."
KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRDİ?
Kenan Işık, 2014 yılında saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu başını sert bir şekilde yere çarpmış ve ameliyata alınmıştı. Uzun bir süre komada kalan Kenan Işık'ın tedavisi evinde sürüyor.
KENAN IŞIK KİMDİR?
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.