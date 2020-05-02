Ertuğrul Bey Kuruluş Osman'a geri dönecek mi sorusu Kuruluş Osman dizisinin hayranları tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Diziye tarihte Ertuğrul Gazi'nin ağabeyi Sungur Tekin'in katılması izleyiciyi de büyük heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın son paylaşımı kafaları karıştırsa da gerçek ortaya çıktı.

ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.