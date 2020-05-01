Exatlon Challenge yayın tarihi belli oldu! Acun Medya tarafından çekimleri Dominik'te yapılan Exatlon Challenge programının detayları belli oldu. 2019'un son aylarında programa ait detaylar belli olmuş ancak yayın tarihi, exatlon challenge kadrsou ve hangi kanalda olacağı belli değildi. Peki exatlon challenge hangi kanalda, yayın tarihi nedir? 3 Temmuz'da yayınlanması planlanan Exatlon Challenge, Netflix ile tüm dünyada izlenebilir olacak. Acun Medya'nın Türkiye'deki TV yayınlarına ilişkin kısıtlamalardan dolayı, ekstrem içeriğe sahip olan programı yayınlamak için Netflix ile anlaştığı söylenebilir