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    • 01.05.2020 17:16
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    Türk rlerın katıldığı nedir? Exatlon –Challenge yarışmacıları! Exatlon Challenge yayın tarihi

    Türk rlerın katıldığı ilgi göreceğe benziyor. Bu anlamda ilk paylaşımda 'dan geldi. Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabı üzerinden Exatlon Challenge'a katılacak olan isimleri teker teker duyurdu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ardından yarışmanın formatı ve kadrosu merak konusu oldu. Uzun bir süredir ’de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece ’nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti. Exatlon –Challenge yarışmacıları arasında Orkut Işıtmak’tan Oğuzhan Uğur’a, Hayrettin’den Doğan Kabak’a pek çok isim var. İşte, Exatlon –Challenge yarışmacıları

    Türk youtuberlerın katıldığı Exatlon Challenge nedir?

    Exatlon Challenge yayın tarihi belli oldu! Acun Medya tarafından çekimleri Dominik'te yapılan Exatlon Challenge programının detayları belli oldu. 2019'un son aylarında programa ait detaylar belli olmuş ancak yayın tarihi, exatlon challenge kadrsou ve hangi kanalda olacağı belli değildi. Peki exatlon challenge hangi kanalda, yayın tarihi nedir? 3 Temmuz'da yayınlanması planlanan Exatlon Challenge, Netflix ile tüm dünyada izlenebilir olacak. Acun Medya'nın Türkiye'deki TV yayınlarına ilişkin kısıtlamalardan dolayı, ekstrem içeriğe sahip olan programı yayınlamak için Netflix ile anlaştığı söylenebilir

    EXATLON CHALLENGE NEDİR?

    Uzun bir süredir Türkiye'de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece Acun Medya'nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti.

    EXATON CHALLENGE TÜRK YOUTUBERLAR KİMLER?

    Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:
    Buse Plan
    Barış Erdoğan
    Uras Benlioğlu
    Doğan Kabak
    Burce Yağmur Karabal
    Zeynep Aleyna Şen
    Dilan Ay
    Buğra Kazancı
    MiaFitz
    Hayrettin
    Mendebur Lemur
    Öykü Berkan
    AğırSağlam (Furkan Kaya)
    Elanur
    Furkan Yaman
    Dilara Aydın
    Oğuzhan Uğur (Sunucu)
    Orkun Işıtmak (Sunucu)

    EXATLON CHALLENGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te yayına başlayacak.

    SUNUCU HAYRETTİN

    Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

    Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

    2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Zeynep Aleyna Şen

    Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere'de kaldı.

    Öykü Berkan

    YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey'in yazmış olduğu "Siyahın Buruk Tebessümü " isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.

    Uras Benlioğlu

    Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras'ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.

    Furkan Yaman

    Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015'ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube'da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.

    Gözde Demiral

    Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu.

    Furkan Kaya

    Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.

    Dilan Ay

    Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay'ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.
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