Exatlon Challenge yayın tarihi belli oldu! Acun Medya tarafından çekimleri Dominik'te yapılan Exatlon Challenge programının detayları belli oldu. 2019'un son aylarında programa ait detaylar belli olmuş ancak yayın tarihi, exatlon challenge kadrsou ve hangi kanalda olacağı belli değildi. Peki exatlon challenge hangi kanalda, yayın tarihi nedir? 3 Temmuz'da yayınlanması planlanan Exatlon Challenge, Netflix ile tüm dünyada izlenebilir olacak. Acun Medya'nın Türkiye'deki TV yayınlarına ilişkin kısıtlamalardan dolayı, ekstrem içeriğe sahip olan programı yayınlamak için Netflix ile anlaştığı söylenebilir
EXATLON CHALLENGE NEDİR?
Uzun bir süredir Türkiye'de ve Türkçe içerikler üreten dünyanın en büyük isteğe bağlı içerik platformu Netflix, 2020 yılında yayınlanacağı Türkçe dizi ve filmlerin listesini yayınladı. Listede Exatlon Challenge da kendisine yer buldu. Böylece Acun Medya'nın Netflix ile anlaştığı kesinleşti.
EXATON CHALLENGE TÜRK YOUTUBERLAR KİMLER?
Exatlon Challenge Türkiye kadrosu:
Buse Plan
Barış Erdoğan
Uras Benlioğlu
Doğan Kabak
Burce Yağmur Karabal
Zeynep Aleyna Şen
Dilan Ay
Buğra Kazancı
MiaFitz
Hayrettin
Mendebur Lemur
Öykü Berkan
AğırSağlam (Furkan Kaya)
Elanur
Furkan Yaman
Dilara Aydın
Oğuzhan Uğur (Sunucu)
Orkun Işıtmak (Sunucu)
EXATLON CHALLENGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te yayına başlayacak.
SUNUCU HAYRETTİN
Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.
Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi' grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları 'Kral Übü' oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti'ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Zeynep Aleyna Şen
Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere'de kaldı.
Öykü Berkan
YouTube kanalında paylaştığı videolar ve Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Öykü Berkan, 2001 yılında dünyaya geldi. Öykü Berkan özellikle Zeynep Sey'in yazmış olduğu "Siyahın Buruk Tebessümü " isimli kitap kapağının modeli olarak tanındı.
Uras Benlioğlu
Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras'ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.
Furkan Yaman
Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015'ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube'da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.
Gözde Demiral
Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu.
Furkan Kaya
Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.
Dilan Ay
Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay'ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı.