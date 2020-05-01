Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha ise Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday. 19'uncu bölümde ayrıca Moğol komuta "Böke" rolüyle "Atılgan Gümüş" da ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Dizinin 20'inci bölüm fragmanı ise büyük heyecan yarattı. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, fragmanda yer alan Osman Bey'in "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak" soruları 20'nci bölümde yanıt bulacak.