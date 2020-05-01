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    • Magazin
    • 01.05.2020 17:04
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    • 01.05.2020 17:04
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    ? dizi severler tarafından araştırılıyor. sorusuna dizi takipçileri yanıt arıyor. Peki; ? Her hafta Cuma akşamları ATV’de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen aşk dizisi Hercai’de tempo hiç düşmüyor. Her hafta merakla izlenen dizi bu akşam ATV yayın akışında yer alıyor. Peki, Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı…

    Hercai bu akşam var mı? 1 Mayıs ATV yayın akışı Hercai neden yok?

    Hercai neden yok? 1 Mayıs ATV yayın akışı bu akşam var mı? Hercai dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçecek dizi severler kötü bir sürprizle karşılaşacak. Normal zamanda her Cuma akşamı saat 20:00'de ATV'de yayınlanan dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerinin durmasından dolayı birçok kanalda dizilerin yeni bölümlerinin yerine tekrarlar veya filmler yayınlanıyor.

    HERCAİ NEDEN YOK?

    Salgın hasalık nedeniyle setler durduruldu. Bu nedenle diziler haftalardır stok bölümleri yayınlıyordu. Stok bölümleri biten dizilerin yeni bölümlerinin setlerin başlamasıyla yayınlanacağı tahmin ediliyor. Setlerin ne zaman başlayacağı ise şu an için bilinmiyor.

    1 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

    ATV yayın akışında bu akşam saat 20:00'de Nihat Hatipoğlu ile iftar programı yer alıyor. Programın ardından saat 21:00'den itibaren Kardeş Payı isimli dizinin tekrar bölümleri yayınlanacak.

    HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır.

    Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir! Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister.

    Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider. Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.
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