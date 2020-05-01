Hercai neden yok? 1 Mayıs ATV yayın akışı bu akşam var mı? Hercai dizinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçecek dizi severler kötü bir sürprizle karşılaşacak. Normal zamanda her Cuma akşamı saat 20:00'de ATV'de yayınlanan dizi bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? Koronavirüs salgını nedeniyle dizi setlerinin durmasından dolayı birçok kanalda dizilerin yeni bölümlerinin yerine tekrarlar veya filmler yayınlanıyor.

HERCAİ NEDEN YOK?

Salgın hasalık nedeniyle setler durduruldu. Bu nedenle diziler haftalardır stok bölümleri yayınlıyordu. Stok bölümleri biten dizilerin yeni bölümlerinin setlerin başlamasıyla yayınlanacağı tahmin ediliyor. Setlerin ne zaman başlayacağı ise şu an için bilinmiyor.