Özge Gürel kimdir? Can Yaman'ın rol arkadaşı Özge Gürel kaç yaşında?

ÖZGE GÜREL KİMDİR?



Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğmuştur. İki kız kardeşi vardır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşamıştır. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olmuştur. Eskişehir'de İşletme okudu. Üniversite yıllarında o dönem kamera arkasıyla ilgilenmeye, önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri almaya başlamış. İki-üç ders olmuştu ki, "Kızım Nerede ?" dizisinin deneme çekimlerinde buldu kendini.



2010 yılında "Kızım Nerede?" adlı dizide Ece Uslu, Hüseyin Avni Danyal, Burak Hakkı, Özgül Kavruk ile birlikte ilk rolünü oynamıştır.

Bir işe başlayınca hep iyi olsun isteyen ve tesadüf eseri girdiği bu sektörde kalıcı olabilmek için Özge Gürel, "çok çalışıyorum, dans ve şan dersi alıyorum, diksiyon çalışıyorum. Çok çabalıyorum" diyor.



2014 yılında "Medcezir" dizisinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Can Gürzap ile birlikte oynadı.

2014 yılında başrol oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide; diğer rolleri Serkan Çayoğlu, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya paylaşmıştır.