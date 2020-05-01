Can Yaman'ın partneri kim oldu? Bay Yanlış dizisi oyuncu kadrosu!

Popüler oyunculardan biri olan Can Yaman, hayatıyla yakından takip ediliyor. Özellikle genç kızların hayranlık duyduğu Can Yaman yeni dizi müjdesi verdi. Oynadığı dizilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Can Yaman bu kez Bay Yanlış dizisiyle ekranlara gelecek. Can Yaman'ın partneri ise yine güzel ve başarılı oyuncu oyuncu Özge Gürel olacak. Can Yaman ve Özge Gürel'in rol aldığı Bay Yanlış dizisi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
BAY YANLIŞ DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
Çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak olan romantik komedide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?
Oyuncular arasında Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler de yer alacak. Kaynak: Can Yaman ekranlara geri dönüyor! Bay Yanlış dizisinin konusu belli oldu
CAN YAMAN KİMDİR?
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.
Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.
Diziler ve filmler:
2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)
2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)
2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)
2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)Can Yaman kimdir? Can Yaman kaç yaşında ve nereli?