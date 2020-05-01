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    • 01.05.2020 15:20
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    Oyuncu : Şükretmeyi unuttuk, tüm dünyaya acil şifa zamanı

    koronavirüs (Covid - 19) sürecini değerlendirdi. Bir dergiye verdiği ropörtajda çarpıcı açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki güzel oyuncu Melis Sezen, en önemli şeyin sağlık olduğunu ve şükretmenin unutulduğunu belirtti. "Şimdi farkına varma zamanı, kıymet bilme zamanı, dönüşüm zamanı. Tüm dünyaya acil şifa zamanı.” diyen ?

    Melis Sezen: Şükretmeyi unuttuk

    , bir dergiye verdiği röportajda pandemi süreci hakkında konuştu. Sezen, "En önemli şeyin sağlık olduğunu ve her sağlıklı anımız için şükretmeyi unuttuk. Sahip olduğumuz her anın kocaman bir hayat olduğunu, nefes aldığımız her saniye ne kadar şanslı olduğumuzu unuttuk." dedi.

    Genç oyuncu sözlerini, "Sevdiklerimize sarılabilmenin en büyük zenginlik olduğunu unuttuk. Şimdi farkına varma zamanı, kıymet bilme zamanı, dönüşüm zamanı. Tüm dünyaya acil şifa zamanı." diyerek bitirdi.

    MELİS SEZEN KİMDİR?

    Melis Sezen, 2 Aralık 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

    Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve Yay burcudur.

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