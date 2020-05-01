Survivor Nisa'nın ayağına ne oldu? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarış sonrasında sinirlenen Nisa, kutuya tekme atıyor. Doktorun gelmesi sonrasında alınacak karar merak ediliyor. Nisa'nın son durumu araştırılmaya başlandı. İşte Survivor Nisa'nın ayağına ne oldu? Nisa sakatlandı mı? Parmağı kırıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR NİSA SAKATLANDI MI?
Son zamanlarda sıkıntılı günler geçiren Nisa geçtiğimiz son oyunlarda kendi toparlayarak kendine gelmişti. Motivasyonuna yeniden kavuşan Nisa, bu akşam oynanan erzak oyununda hırsına yenik düşerek kaybettiği oyun sonrası küpe tekme attı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa doktorun kendisini kontrol etmesini istedi. Nisa'nın sakatlığı ile ilgili daha fazla detay doktorunun açıklamasından sonra belli olacak.
SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?
Erzak ödülü sırasında bu akşam parkurda istenmedik olaylar yaşanıyor. Gönüllüler takımından Nisa oyunu kaybettikten sonra sinirleniyor ve oyunda kullandıkları kutulara tekme atıyor. Ancak Nisa'nın ayağında tekme sonucunda bir problem oluşuyor. Doktor müdahalesi sırasında Nisa gözyaşlarına hakim olamazken tırnağının attığı düşünülüyor. Survivor yarışmacısı Nisa'nın sakatlığının ciddi olup olmadığı bu akşam ödül oyununu sırasında belli olacak.
SURVIVOR NİSA KİMDİR?
Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.
ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.
Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.
VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.
Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.