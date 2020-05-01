Yunus Emre ve Gizem'in yanına Ünlüler ile Gönüllüler, bu akşam konseyde ikişer eleme adayı daha çıkardı. Adaya veda eden isim ise Survivor 2020 SMS sıralamasına göre belli oldu ve Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde gözler adaya veda edecek isme çevrilmişti. Acun Iıcalı SMS oylaması sıralaması ile adaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.