Survivor Evrim Keklik kimdir? Survivor yarışmasında Evrim Keklik dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik hem oyunlardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmanın yayınlandığı saatlerde izleyiciler Survivor Evrim Keklik kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor yarışmacısı Evrim Keklik nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ? (28 NİSAN)
Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.
26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.
Yunus Emre ve Gizem'in yanına Ünlüler ile Gönüllüler, bu akşam konseyde ikişer eleme adayı daha çıkardı. Adaya veda eden isim ise Survivor 2020 SMS sıralamasına göre belli oldu ve Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Survivor'ın bu akşamki bölümünde gözler adaya veda edecek isme çevrilmişti. Acun Iıcalı SMS oylaması sıralaması ile adaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.