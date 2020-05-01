TV 8 ekranlarında haftanın izleyicisiyle buluşan Survivor'da dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor'da bu akşam yapılan voleybol maçında Survivor 2020'den Evrim ve Nisa, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mücadeleyi 3-2 Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazandı. Yarışmanın yayınladığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir ve boyu kaç? İşte hayatı...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı.
Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor. Nisa'nın boyunun 1.70 olduğu internette yer alan bilgiler arasında.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.
ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.
Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.
VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.
Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.