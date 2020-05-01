TV 8 ekranlarında haftanın izleyicisiyle buluşan Survivor'da dün akşam heyecanlı dakikalar yaşandı. Survivor'da bu akşam yapılan voleybol maçında Survivor 2020'den Evrim ve Nisa, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mücadeleyi 3-2 Acun Ilıcalı ve İrem Kanan kazandı. Yarışmanın yayınladığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Peki, Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı nereli, kaç yaşında, mesleği nedir ve boyu kaç? İşte hayatı...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.