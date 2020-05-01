Esra Erol'da programında bugün (1 Mayıs Cuma) neler oluyor? Ali Erman, Zeynep Erman'ı annesinden kaçırıyor! 14 yaşında zorla evlendirilen, anne-baba sevgisi görmediğini iddia eden Semra, gözyaşları içerisinde isyan etti! Semra, birlikte yaşadığı Ali Erman'ın 1 yaşındaki kızlarını kendisinden kaçırdığı iddiası ile Esra Erol'a başvurdu. Erman'ın son zamanlarda kötü alışkanlıklar edindiğini ve bu yüzden kendisine davranışlarını değiştirdiği için aralarında sorunlar olduğunu belirtti. Semra, Erman'ın ailesi tarafından kovulduğunu ve çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. Büyük gün bugün! Semra, yıllardır görmediği annesine Esra Erol'da canlı yayınında kavuşuyor!

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Önce evini bastılar sonra apar topar arabaya bindirip kaçırdılar! 1 haftadır kimsenin haber alamadığı 22 yaşındaki Sema'nın, evli ve 3 çocuk babası Halit Asiltürk tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Sema Badan kaçtı mı kaçırıldı mı? Sema Badan, tehdit ve şantajla mı tutuluyor? Türkiye, Sema Badan'ı zorla yanında tuttuğu iddia edilen Halit Asiltürk'ü konuşuyor! Evli ve 3 çocuklu Halit Asiltürk, Sema Badan'ı ne ile tehdit ediyor? Esra Erol ekibi Konya'da Sema'nın izini sürüyor! Annesi ve kız kardeşi isyan etti. Şahitler konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Sema Badan'ın herkesten sakladığı sır ne?

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Ziyade evladına kavuşabilecek mi? Efkan çocuğunu Ziyade'ye teslim edecek mi? Efkan Sağlam olayında son durum ne? Bir tarafta resmi nikahlı karısı, diğer tarafta çocuğunun annesi... Herkesi şoke eden büyük yüzleşme! Efkan bu sabah apar topar ortadan kayboldu! Gül Lale'nin kararı ne? Ziyade neden her yerde Efkan'ı aradı? Türkiye bu kavgaya kilitlendi! Ayfer Domur Esra Erol'da canlı yayınında konuşuyor! "Eşim Zuhal, engelli maaşını almaya başladıktan sonra annesi Ayfer Domur, eşimi benden uzak tutuyor" diyen Ramazan Hakverdi doğruları mı söylüyor?