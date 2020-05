Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid bebeğinin cinsiyeti ne?

GIGI HADID HAMİLE Mİ?



Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'ten daha önce 3 kez ayrılmış ve 4 kere barışmıştı. Bu kez barışmalarını bir bebek ile taçlandırdılar.25 yaşındaki genç model, Jimmy Fallon'un 'The Tonight Show' adlı programına katıldı ve 27 yaşındaki sevgilisi ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bebek beklediklerini itiraf etti. 5 aylık hamile olan Gigi, sevgilisi ile çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi…



GIGI HADID KİMDİR?



Hadid 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.

Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapıyor. Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen,14 Grammy ödülü kazanmış David Foster'la evlendi.Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi olmuştur.Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. 2013'te The New School'da okudu.