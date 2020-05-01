Gigi Hadid hamile mi? Gigi Hadid bebeğinin cinsiyeti ne?

Aşk hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Gigi Hadid ve Zayn Malik bu kez ayrıldıkları ya da barıştıkları haberiyle değil bebek haberiyle gündem oldu. One Direction grubundan 2015 yılında ayrılmasıyla herkesi şoke eden Zayn Malik, başta normal hayat yaşamak istediğini söylese de daha sonra yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını itraf etmişti. Bu zor zamanlarında Gigi Hadid yanında olmuş ve aşklarının gücünü göstermişti.
GIGI HADID HAMİLE Mİ?
Gigi Hadid, şarkıcı Zayn Malik'ten daha önce 3 kez ayrılmış ve 4 kere barışmıştı. Bu kez barışmalarını bir bebek ile taçlandırdılar.25 yaşındaki genç model, Jimmy Fallon'un 'The Tonight Show' adlı programına katıldı ve 27 yaşındaki sevgilisi ünlü şarkıcı Zayn Malik ile bebek beklediklerini itiraf etti. 5 aylık hamile olan Gigi, sevgilisi ile çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi…
GIGI HADID KİMDİR?
Hadid 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Gigi'nin iki küçük kardeşi vardır: kız kardeşi, Bella ve erkek kardeşi, Anwar'dır.Gigi'nin baba tarafından 2 üvey ablası- Marielle ve Alana vardır.
Kardeşi Bella da kendisi gibi mankenlik yapıyor. Annesi ve babası 2000 yılında ayrıldılar ve annesi 2011 yılında Kanadalı müzisyen,14 Grammy ödülü kazanmış David Foster'la evlendi.Gigi 2013 yılında 18 yaşında Malibu High School'dan mezun oldu ve aynı zamanda üniversitede voleybol takımının kaptanı ve rekabetçi bir at binicisi olmuştur.Liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı, çalışmalarına ve modellik kariyerine odaklandı. 2013'te The New School'da okudu.
ZAYN MALIK KİMDİR?
Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı ve söz yazarı. Zain Javadd Malik veya bilinen adıyla Zayn Malik, 12 Ocak 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Zayn Malik'in babası Pakistanlı Yaser Malik ve annesi İngiliz Trisha Malik'tir. Malik'in üç kız kardeşi var Doniya, Waliyha ve Safaa. Bradford'un East Bowling tarafında büyüdü.
İlk okulda Lower Fields'a ve lisede Tong High School'a gitti. Zayn küçüklüğünü "Küçükken başa çıkılması zor biriydim. Biraz hiperaktiftim ki annem bile beni çocuk arabasında gezdirirdi." diye anlatıyor. Annesi de Zayn'i "Zayn bilgisayar başında şarkılara saatlerce eşlik ederdi." diye anlatıyor.
One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. İlk solo şarkısı Pillowtalk'ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştı. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü 'Mind Of Mine'ı yayınlamıştı. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştu.