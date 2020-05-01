Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?



Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.



GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?



Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi Elif oldu. Gelin Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yarışmaya veda ettiler.

Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor. Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Bu durum diğer kaynanaların dikkatini çekiyor ve bu olayı Çiğdem Hanıma karşı koz olarak kullanıyorlar.