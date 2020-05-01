Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu

Her gün merakla takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler el lezzetlerini yarıştırırken ödüllerin de sahibi oluyor. Her hafta final bölümünde bir kişinin elendiği Gelinim Mutfakta'da bu hafta da heyecanlı olaylar yaşandı. Yemeklerin yanı sıra kaynana ve gelinlerin polemikleri de yine heyecanla takip edildi. Gün sonunda birinci olan isim Fatih Ürek tarafından açıklandı ve 5 altın bileziği verildi. Peki bu isim kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 1 Mayıs birincisi ve elenen isim…
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?
Haftanın birincisi olup 5 altın bileziğin sahibi 64 puanla Hatice oldu.
Haftanın en düşün puanını 48 puanla Güngör oldu ve yarışmadan elendi.
GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLUYOR?
Gelinim Mutfakta 515. Bölümde Güngör, Neslihan'ın masasına yapıştırdığı pankartla gerilimi tırmandırıyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Hafta finalinde 5 altın bileziği kim koluna takacak; hangi gelin ve kaynana, evlerine geri dönecek?
GÜNGÖR ÜZÜM KİMDİR?
Gelinim Mutfakta Güngör Üzüm Kimdir? 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Güngör Üzüm dahil edildi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Güngör, aslen İzmirli. 2 yıllık evli olan 35 yaşındaki Güngör'ün 5 aylık bir de kız bebeği var.
Gelinim Mutfakta Sevim Üzüm Kimdir? Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ise aslen İstanbullu. Babası göçmen olan Sevim Hanım, gelini gibi İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyor.
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE KİMDİR?
Ev hanımı olan Hatice Karabulut, 1993 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında hayatını Hüseyin Karabulut ile birleştiren ve 4 yaşında bir kızı olan genç yarışmacı, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor. Yarışmanın ilk bölümünde kendisini tanıtırken zor ve hırslı bir insan olduğunu dile getiren Hatice Karabulut, iddiasını " "Buraya kazanmaya geldim, asla boş dönmeyeceğim" sözleriyle ortaya koymuştu.
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi Elif oldu. Gelin Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yarışmaya veda ettiler.
Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor. Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Bu durum diğer kaynanaların dikkatini çekiyor ve bu olayı Çiğdem Hanıma karşı koz olarak kullanıyorlar.