Doya Doya Moda haftanın finalinde kim elendi? 1 Mayıs haftanın birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Sedanur, Hanzade ve Sündüz oldu. Elenen ismi jüriler açıkladı. Böylelikle haftanın elenen ismi en düşük puanı alarak elenen isim Sedanur oldu.

Doya Doya Moda haftaiçi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük bedene sahip yarışmacıların, şıklık yarışına girip tarzlarını en iyi şekilde yansıtmak için mücadele verdiği Doya Doya Moda'da birbirinden ilginç olaylar da yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?



Yarışmada ön plana çıkan ve gerçek hayatı en çok merak edilen ismi Aslen İranlı olan Su Baher, İstanbul'da öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.