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    • 01.05.2020 13:06
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    • 01.05.2020 13:06
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    ? 'ın Burçin'i kaç yaşında, nereli?

    ATV’nin yeni başlamasına rağmen izlenme rekorları kıran dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Bir yandan da sindeki oyuncuların hayatları merak konusu oluyor. Kuruluş Osman’da “Burçin” karakterini canlandıran ’ın yaşı, boyu, nereli olduğu, eğitimi gibi konular gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Güzel ve başarılı performansıyla göz dolduran Kuruluş Osman'ın Burçin'i Aslıhan Karalar’ın hayatına dair bilgileri haberimizde sizler için derledik.

    Aslıhan Karalar kimdir? Kuruluş Osman'ın Burçin'i kaç yaşında, nereli?

    Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncularıyla çok beğenilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler de gerçek hayatlarıyla çok fazla merak ediliyor. İnternet üzerinden oyuncuların hayatlarına dair bilgiler sıkça araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın Burçin'i de bunlar arasında yer alıyor. Gerçek adı Aslıhan Karalar olan güzel oyuncunun merak edilen bilgileri haberimizde yer alıyor.

    ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

    Aslıhan Karalar 1999 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankara olan Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Labaratuvar Lisesi mezunudur. Karalar Elektrik ve elektronik mühendisleridir. Yaşantısını bir süre İngiltere'de sürdüren Karalar, başkent Londra'da Kings College'de İşletme okumuştur.
    2017 yılında Kıbrıs Girne'de düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Aslıhan Karalar 11 Aralık 2017 yılında Fransa Paris'te Best Model Of The World'de Türkiye'yi temsil etti.
    Son olarak 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Ebru Özkan, Murat Aygen ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Şahin Tepesi dizisinde Ezgi rolünü oynadı.

    KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

    Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

    KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

    Burak Özçivit-Osman
    Saruhan Hünel-Alişar
    İsmail Hakkı Ürün-Samsa
    Özge Törer-Bala Hatun
    Abdül Süsler-Kalanoz
    Ragıp Savaş-Dündar
    Alma Terziç-İsodora
    Ayşegül Günay Demir-Zöhre
    Nurettin Sönmez-Bamsı
    Seda Yıldız-Şeyh Edebali
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